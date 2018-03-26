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Звездный дизайнер раскритиковал образы младшей сестры Ольги Рапунцель

Известный российский модельер Мария Цигаль в пух и прах раскритиковала внешний вид младшей сестры Ольги Рапунцель – Алены.

Несколько дней назад дизайнер решила высказать свое мнение по поводу вкуса родственницы «бренда» скандального реалити-шоу «Дом-2». Стоит отметить, что девушке за столь короткий период времени уже удалось построить любовь, а вот иконой стиля Алена явно не станет. Модный модельер даже указал брюнетке на ее ошибки.

Звездный дизайнер раскритиковал образы младшей сестры Ольги Рапунцель

По словам Марии, Алене Рапунцель нужно напрочь отказаться от привычки себя по максимуму обтянуть в зимний период времени. Дизайнер посоветовала девушке выбирать только те наряды, у которых есть объемный низ. Ведь в противном случае телезрителям будет казаться, что родственница «бренда» просто-таки носит чужую одежду.

«Сейчас в мире моды тенденция на вещи в стиле oversize. Это нужно уяснить участницам: когда из объемный одежды выглядывают тоненькие ручки и ножки, это визуально даже уменьшает лук. Обувь тоже можно было бы заменить и надеть более массивные кроссовки», - рассказывает Цигаль.


Звездный дизайнер раскритиковал образы младшей сестры Ольги Рапунцель

Нужно обратить внимание на то, что почти все образы младшей сестры Ольги Рапунцель не понравились Марии. Модельеру кажется, что за счет маленьких вещей Алена хочет казаться в глазах телезрителей стройнее и моложе. Только именно этот момент не только уродует внешний вид родственницы «бренда» телестройки «Дом-2», но и делает ее образы дешевыми и смешными.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:47
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