Звездный дизайнер раскритиковал образы младшей сестры Ольги Рапунцель

«Сейчас в мире моды тенденция на вещи в стиле oversize. Это нужно уяснить участницам: когда из объемный одежды выглядывают тоненькие ручки и ножки, это визуально даже уменьшает лук. Обувь тоже можно было бы заменить и надеть более массивные кроссовки», - рассказывает Цигаль.

Несколько дней назад дизайнер решила высказать свое мнение по поводу вкуса родственницы «бренда» скандального реалити-шоу «Дом-2». Стоит отметить, что девушке за столь короткий период времени уже удалось построить любовь, а вот иконой стиля Алена явно не станет. Модный модельер даже указал брюнетке на ее ошибки.По словам Марии, Алене Рапунцель нужно напрочь отказаться от привычки себя по максимуму обтянуть в зимний период времени. Дизайнер посоветовала девушке выбирать только те наряды, у которых есть объемный низ. Ведь в противном случае телезрителям будет казаться, что родственница «бренда» просто-таки носит чужую одежду.Нужно обратить внимание на то, что почти все образы младшей сестры Ольги Рапунцель не понравились Марии. Модельеру кажется, что за счет маленьких вещей Алена хочет казаться в глазах телезрителей стройнее и моложе. Только именно этот момент не только уродует внешний вид родственницы «бренда» телестройки «Дом-2», но и делает ее образы дешевыми и смешными.