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Ольга Рапунцель высказалась о поведении своей сестры Алены

Ольга Рапунцель пожаловалась поклонникам на свою младшую сестру, которая постоянно ее копирует.

Не так давно на прославленный телепроект «Дом-2» пришла младшая сестра «бренда» реалити-шоу Алена. Девушка заявила, что также как и сестра мечтает встретить любовь и создать семью, поэтому намерена сделать все для того, чтобы задержаться на телестройке. Несмотря на то, что Ольга и Алена являются родными сестрами, отношения между девушками сразу же не заладились. А недавно «бренд» проекта и вовсе заявила, что ее родственница пытается копировать ее.

Ольга Рапунцель высказалась о поведении своей сестры Алены

«Сестра во всем меня копирует, во всем мне подражает, завидует, а наращенные волосы – только еще одно свидетельство этого!...», - рассказала Рапунцель старшая.

Ольга сообщила своим поклонникам, что не считает нормальным такое подражание ей ее сестры, а также добавила, что никогда не простит родному человеку стеб. Как выяснилось, Алена вместе со своим возлюбленным Ильей Яббаровым записали в туалете комический видеоролик, в котором молодые люди посмеялись над Ольгой.

Ольга Рапунцель высказалась о поведении своей сестры Алены

Стоит отметить, что младшая сестра Рапунцель не стала долго молчать и тоже ответила родственнице. У себя на странице Алена написала пост, в котором заявила, что даже не планировала пародировать или заслонять тот самый «бренд» «Дома-2», о котором так активно говорят в Сети.

«…если бы я хотела косить под Олю, я бы начинала не с волос, а с какого-то поведения…», - пишет девушка.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:38
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