АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Заклятые подруги Ольга Бузова и Ксения Бородина встретились на одной сцене

Ксения Бородина впервые посетила выступление восходящей звезды российской эстрады Ольги Бузовой.

На протяжении уже нескольких часов в Сети активно распространяется видеоролик, на котором Ксюша вовсю расхваливает свою коллегу по скандально-известному реалити-шоу «Дом-2».

Заклятые подруги Ольга Бузова и Ксения Бородина встретились на одной сцене

Бородина впервые посетила концерт Бузовой, который буквально вчера прошел в одном из ночных клубов Москвы. Каким же удивлением для многочисленных поклонников Ольги стало то, что Ксюша вышла на сцену к певице, чтобы не только подарить ей огромнейший букет красных роз, но и сказать несколько угодных слов.

Стоит отметить, что Бузова своим поведением и словами, в то время, когда на сцене появилась Бородина, прямо-таки выпросила у Ксюши сделать ей комплимент. За это телеведущая уколола певицу, пожелав, чтобы на ее пути больше не встречались мужчины вай-фай, очевидно указывая на футболиста Дмитрия Тарасова, у которого Ольга была далеко не первой и не последней возлюбленной.

Заклятые подруги Ольга Бузова и Ксения Бородина встретились на одной сцене

Следует подчеркнуть, что в далеком прошлом Ксения и Ольга очень хорошо дружили, телеведущие даже называли друг друга лучшими подругами, однако в последнее время между знаменитостями пробежала черная кошка. Большое количество фанатов «Дома-2» связывают нелюбовь Бородиной к Бузовой с завистью, которую телеведущая испытывает к певице из-за ее успешной музыкальной карьеры.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости