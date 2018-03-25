Заклятые подруги Ольга Бузова и Ксения Бородина встретились на одной сцене

На протяжении уже нескольких часов в Сети активно распространяется видеоролик, на котором Ксюша вовсю расхваливает свою коллегу по скандально-известному реалити-шоу «Дом-2».Бородина впервые посетила концерт Бузовой, который буквально вчера прошел в одном из ночных клубов Москвы. Каким же удивлением для многочисленных поклонников Ольги стало то, что Ксюша вышла на сцену к певице, чтобы не только подарить ей огромнейший букет красных роз, но и сказать несколько угодных слов.Стоит отметить, что Бузова своим поведением и словами, в то время, когда на сцене появилась Бородина, прямо-таки выпросила у Ксюши сделать ей комплимент. За это телеведущая уколола певицу, пожелав, чтобы на ее пути больше не встречались мужчины вай-фай, очевидно указывая на футболиста Дмитрия Тарасова, у которого Ольга была далеко не первой и не последней возлюбленной.Следует подчеркнуть, что в далеком прошлом Ксения и Ольга очень хорошо дружили, телеведущие даже называли друг друга лучшими подругами, однако в последнее время между знаменитостями пробежала черная кошка. Большое количество фанатов «Дома-2» связывают нелюбовь Бородиной к Бузовой с завистью, которую телеведущая испытывает к певице из-за ее успешной музыкальной карьеры.