Саймон Марданшин никогда не вернётся на «Дом-2»

Несколько дней назад в Сети появилась информация, которая шокировала многочисленных поклонников Саймона. Как сообщается, молодого человека отправили за ворота.В личном микроблоге звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» подтвердил слухи о том, что он покинул Периметр и отныне больше не является участником шоу. Стоит отметить, что телезрители запомнили Марданшина, как парня, который искренне демонстрирует все свои эмоции, некоторые из которых переходят все границы.Сегодня стало известно, что Саймон больше не планирует возвращаться на телестройку. По словам молодого человека, он хорошо понимает, что не смог выполнить главную цель телешоу, то есть ему не удалось отыскать и построить любовь и отношения, а это значит, что он не достоин больше находится на «Доме-2».Более того, Марданшин решил поделиться со своими подписчиками, чем он сейчас планирует начать заниматься. Оказывается, что бывший участник настроен активно взяться за свою карьеру. Молодой человек мечтает стать профессиональным фитнес-тренером в Москве.Стоит подчеркнуть, что после ухода из телешоу Саймон уже начал активно посещать различные светские вечеринки. На днях он побывал на Неделе Моды, где его внешностью заинтересовались именитые дома моды, которые даже предложили Марданшину сотрудничество.