АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Саймон Марданшин никогда не вернётся на «Дом-2»

Саймон Марданшин рассказал поклонникам, почему больше никогда не вернется на телепроект.

Несколько дней назад в Сети появилась информация, которая шокировала многочисленных поклонников Саймона. Как сообщается, молодого человека отправили за ворота.

Саймон Марданшин никогда не вернётся на «Дом-2»

В личном микроблоге звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» подтвердил слухи о том, что он покинул Периметр и отныне больше не является участником шоу. Стоит отметить, что телезрители запомнили Марданшина, как парня, который искренне демонстрирует все свои эмоции, некоторые из которых переходят все границы.

Сегодня стало известно, что Саймон больше не планирует возвращаться на телестройку. По словам молодого человека, он хорошо понимает, что не смог выполнить главную цель телешоу, то есть ему не удалось отыскать и построить любовь и отношения, а это значит, что он не достоин больше находится на «Доме-2».

Саймон Марданшин никогда не вернётся на «Дом-2»

Более того, Марданшин решил поделиться со своими подписчиками, чем он сейчас планирует начать заниматься. Оказывается, что бывший участник настроен активно взяться за свою карьеру. Молодой человек мечтает стать профессиональным фитнес-тренером в Москве.

Стоит подчеркнуть, что после ухода из телешоу Саймон уже начал активно посещать различные светские вечеринки. На днях он побывал на Неделе Моды, где его внешностью заинтересовались именитые дома моды, которые даже предложили Марданшину сотрудничество.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости