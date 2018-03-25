Backstage с фотосессии Ольги Бузовой в красивом сером костюме

«Девочки мои любимые! Еще одна новинка от «Ольги Бузовой Дизайн». Невозможно не влюбиться в этот уютный костюмчик. Стильный бомбер и юбочка украсят Ваш гардероб!..», - заявляет звезда.

Собственные линейки одежды от знаменитостей всегда считались не только самыми оригинальными, но и самыми актуальными трендами года. Стоит отметить, что коллекции Ольги не являются исключением.Звезда скандально-известной телестройки «Дом-2», как Юлий Цезарь: умеет делать одновременно несколько дел. Бузова является очень профессиональной телеведущей, моделью, актрисой, певицей, а также успешным дизайнером собственной одежды.Ольга всегда старается приготовить для своих поклонников модные и невероятно удобные женские вещи, которые могут подойти буквально каждой девушке. По словам знаменитости, эскизы нарядов она делает самостоятельно, а вот профессионалы уже потом помогают звезде воплотить задуманное в жизнь.Несколько дней назад Бузова представила своим многочисленным фанаткам очередную коллекцию «Ольга Бузова Дизайн». Эффектная брюнетка в новой коллекции сделала акцент на невероятно красивом и удобном костюмчике серого цвета.Следует признать, что очередная коллекция нарядов от Ольга Бузовой снова имеет фантастический успех.