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Backstage с фотосессии Ольги Бузовой в красивом сером костюме

Прославленная Ольга Бузова продолжает поражать своих поклонников количеством талантов.

Собственные линейки одежды от знаменитостей всегда считались не только самыми оригинальными, но и самыми актуальными трендами года. Стоит отметить, что коллекции Ольги не являются исключением.

Backstage с фотосессии Ольги Бузовой в красивом сером костюме

Звезда скандально-известной телестройки «Дом-2», как Юлий Цезарь: умеет делать одновременно несколько дел. Бузова является очень профессиональной телеведущей, моделью, актрисой, певицей, а также успешным дизайнером собственной одежды.

Ольга всегда старается приготовить для своих поклонников модные и невероятно удобные женские вещи, которые могут подойти буквально каждой девушке. По словам знаменитости, эскизы нарядов она делает самостоятельно, а вот профессионалы уже потом помогают звезде воплотить задуманное в жизнь.

Backstage с фотосессии Ольги Бузовой в красивом сером костюме

Несколько дней назад Бузова представила своим многочисленным фанаткам очередную коллекцию «Ольга Бузова Дизайн». Эффектная брюнетка в новой коллекции сделала акцент на невероятно красивом и удобном костюмчике серого цвета.

«Девочки мои любимые! Еще одна новинка от «Ольги Бузовой Дизайн». Невозможно не влюбиться в этот уютный костюмчик. Стильный бомбер и юбочка украсят Ваш гардероб!..», - заявляет звезда.

Следует признать, что очередная коллекция нарядов от Ольга Бузовой снова имеет фантастический успех.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:13
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