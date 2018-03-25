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Зрители уверены, что Саймон Марданшин еще вернется на «Дом-2»

Телезрители уверены, что Саймона Марданшина вернут на телепроект «Дом-2» ради зрелища.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что одного из самых ярких участников реалити-шоу отправили за ворота. Как не странно этим молодым человеком оказался Саймон, а причиной его скоропостижного изгнания стала очередная драка с Еленой Хроминой.

Зрители уверены, что Саймон Марданшин еще вернется на «Дом-2»

Отметим, что руководство довольно долго терпело взрывной темперамент Марданшина. Тем не менее, последняя потасовка перешла буквально все рамки допустимого. Парень не только очень сильно избил свою возлюбленную, но и чуть ее не задушил. Саймон держал Елену за горло настолько крепко, что после того, как его оттащили от девушки, Хромина не могла произнести и слова на протяжении нескольких часов.

Несмотря на неоднократные обещания Елены уйти за Саймоном в любом ситуации, в этом случае девушка не стала покидать Периметр. Конечно же, что цепляться к блондинке никто не посмел, ведь все хорошо понимают, что молодой человек перегнул палку.

Зрители уверены, что Саймон Марданшин еще вернется на «Дом-2»

Как бы то ни было, но многочисленные зрители уверены, что совсем скоро администраторы телестройки вернут Марданшина на проект, ведь, по их мнению, в Периметре остались неинтересные участники, которые уж точно не смогут преподнести поклонникам «Дома-2» зрелищ.

«Ой, зря вы пытаетесь попрощаться с Семкой, ой зря. Вы подумайте сами, кого могут вам еще предложить для зрелищного просмотра и жаркого обсуждения из оставшегося протухшего болота..», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:38
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