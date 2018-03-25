Зрители уверены, что Саймон Марданшин еще вернется на «Дом-2»

«Ой, зря вы пытаетесь попрощаться с Семкой, ой зря. Вы подумайте сами, кого могут вам еще предложить для зрелищного просмотра и жаркого обсуждения из оставшегося протухшего болота..», - пишут зрители.



Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что одного из самых ярких участников реалити-шоу отправили за ворота. Как не странно этим молодым человеком оказался Саймон, а причиной его скоропостижного изгнания стала очередная драка с Еленой Хроминой.Отметим, что руководство довольно долго терпело взрывной темперамент Марданшина. Тем не менее, последняя потасовка перешла буквально все рамки допустимого. Парень не только очень сильно избил свою возлюбленную, но и чуть ее не задушил. Саймон держал Елену за горло настолько крепко, что после того, как его оттащили от девушки, Хромина не могла произнести и слова на протяжении нескольких часов.Несмотря на неоднократные обещания Елены уйти за Саймоном в любом ситуации, в этом случае девушка не стала покидать Периметр. Конечно же, что цепляться к блондинке никто не посмел, ведь все хорошо понимают, что молодой человек перегнул палку.Как бы то ни было, но многочисленные зрители уверены, что совсем скоро администраторы телестройки вернут Марданшина на проект, ведь, по их мнению, в Периметре остались неинтересные участники, которые уж точно не смогут преподнести поклонникам «Дома-2» зрелищ.