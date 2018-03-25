Ксения Бородина поглумилась над предательством Кати Жужи, не позвавшей Марсо Агибалову на день рождение

«Мне в жизни приходилось не раз испытывать чувство предательства. В молодости переживалось это проще. А сейчас сложно. Когда из твоего столь узкого круга общения, уходит близкий тебе человек... чувствуешь неземную несправедливость…», - пишет Агибалова.

Несколько часов назад ведущая прославленной телестройки «Дом-2» посмеялась над коварством экс-звезды реалити, которая не позвала Маргариту Агибалову в ресторан праздновать свой день рождение.Несмотря на то, что Марсо никогда не была близкой подругой ни одной из телеведущих, девушке удалось крупно поскандалить и с Бородиной, и с Жужой, о чем она рассказала в личном микроблоге.Конечно же, что Маргарита не стала называть имена подруг, которые предали ее, да и рассуждала экс-участница довольно загадочно, однако Ксюша своими высказываниями все-таки внесла ясность в сложившуюся обстановку.Оказывается, что Екатерина, после приезда в столицу, собрала всех своих друзей для того, чтобы отпраздновать день рождение, только вот Марсо не пригласила. Отметим, что бывшая участница реалити отреагировала на поступок Жужи очень бурно, ведь девушка даже оставила у себя на страничке отчаянный пост.На последнюю публикацию Агибаловой тут же отреагировала Бородина, которая заявила, что предупреждала девушку в отношении Жужи.