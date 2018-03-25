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Ксения Бородина поглумилась над предательством Кати Жужи, не позвавшей Марсо Агибалову на день рождение

Вражда между Ксенией Бородиной и Екатериной Жужой набирает новые обороты.

Несколько часов назад ведущая прославленной телестройки «Дом-2» посмеялась над коварством экс-звезды реалити, которая не позвала Маргариту Агибалову в ресторан праздновать свой день рождение.

Ксения Бородина поглумилась над предательством Кати Жужи, не позвавшей Марсо Агибалову на день рождение

Несмотря на то, что Марсо никогда не была близкой подругой ни одной из телеведущих, девушке удалось крупно поскандалить и с Бородиной, и с Жужой, о чем она рассказала в личном микроблоге.

«Мне в жизни приходилось не раз испытывать чувство предательства. В молодости переживалось это проще. А сейчас сложно. Когда из твоего столь узкого круга общения, уходит близкий тебе человек... чувствуешь неземную несправедливость…», - пишет Агибалова.

Конечно же, что Маргарита не стала называть имена подруг, которые предали ее, да и рассуждала экс-участница довольно загадочно, однако Ксюша своими высказываниями все-таки внесла ясность в сложившуюся обстановку.

Ксения Бородина поглумилась над предательством Кати Жужи, не позвавшей Марсо Агибалову на день рождение

Оказывается, что Екатерина, после приезда в столицу, собрала всех своих друзей для того, чтобы отпраздновать день рождение, только вот Марсо не пригласила. Отметим, что бывшая участница реалити отреагировала на поступок Жужи очень бурно, ведь девушка даже оставила у себя на страничке отчаянный пост.

На последнюю публикацию Агибаловой тут же отреагировала Бородина, которая заявила, что предупреждала девушку в отношении Жужи.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:15
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