Катя Жужа спародировала Ксению Бородину, открывая на камеру пакеты из ЦУМа

Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она спародировала свою бывшую подругу. Екатерина, открывая пакеты из ЦУМа на камеру, в который раз решила посмеяться над одной из телеведущих скандального реалити-шоу «Дом-2».Стоит отметить, что экс-приятельницы довольно давно начали цеплять друг друга при любом удобном случае. И Ксения, и Екатерина оставляют дерзкие комментарии в социальных сетях и даже посвящают друг другу женские враждебные посты.До вчерашнего дня Жужа уже глумилась над Бородиной, после того как та в Инстаграме опубликовала видеозапись, как открывает подарочные пакеты и достает на камеру дорогостоящие подарки. Екатерина не единожды заявляла, что считает подобные действия признаком человеческой скупости. По мнению знаменитости, по-настоящему богатый человек никогда не будет делать шоу из подарочных пакетов и тому, что в них находится.Напомним, что несколько дней назад Екатерина отметила свой день рождение. Сначала Жужа решила съездить за границу, дабы отпразднова личный праздник, а уже потом экс-ведущая «Дома-2» собрала всех своих близких и родных людей в ресторане.Также Екатерина в личном блоге собрала все искрение поздравления своих друзей, одним из которых оказался пост Маргариты Агибаловой. Тем не менее, в ресторан Марсо так и не была приглашена.