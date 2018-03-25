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Катя Жужа спародировала Ксению Бородину, открывая на камеру пакеты из ЦУМа

Катя Жужа в очередной раз поглумилась над Ксенией Бородиной.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она спародировала свою бывшую подругу. Екатерина, открывая пакеты из ЦУМа на камеру, в который раз решила посмеяться над одной из телеведущих скандального реалити-шоу «Дом-2».

Катя Жужа спародировала Ксению Бородину, открывая на камеру пакеты из ЦУМа

Стоит отметить, что экс-приятельницы довольно давно начали цеплять друг друга при любом удобном случае. И Ксения, и Екатерина оставляют дерзкие комментарии в социальных сетях и даже посвящают друг другу женские враждебные посты.

До вчерашнего дня Жужа уже глумилась над Бородиной, после того как та в Инстаграме опубликовала видеозапись, как открывает подарочные пакеты и достает на камеру дорогостоящие подарки. Екатерина не единожды заявляла, что считает подобные действия признаком человеческой скупости. По мнению знаменитости, по-настоящему богатый человек никогда не будет делать шоу из подарочных пакетов и тому, что в них находится.

Катя Жужа спародировала Ксению Бородину, открывая на камеру пакеты из ЦУМа

Напомним, что несколько дней назад Екатерина отметила свой день рождение. Сначала Жужа решила съездить за границу, дабы отпразднова личный праздник, а уже потом экс-ведущая «Дома-2» собрала всех своих близких и родных людей в ресторане.

Также Екатерина в личном блоге собрала все искрение поздравления своих друзей, одним из которых оказался пост Маргариты Агибаловой. Тем не менее, в ресторан Марсо так и не была приглашена.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:49
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