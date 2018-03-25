Ольга Бузова наладила отношения с бывшим ухажером

«…. Рома взял на себя большую ответственность, но получается, что предал меня!», - заявляет звезда.

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и певица решила сообщить фанатам, какие отношения связывают ее и Романа Гриценко. Также знаменитость сообщила, что на данный момент абсолютно свободная женщина, а всю любовь, которая накопилась в ее сердце она целиком и полностью отдает «своим людям».Многие до сих пор хорошо помнят историю, как Роман на всю страну признавался Бузовой в любви и оказывал звезде знаки внимания. Ольга никогда не давала молодому человеку надежды, однако Гриценко долгое время настаивал на своем и преподносил телеведущей различные неожиданные сюрпризы. Вероятней всего, что именно это и растопило раненое сердце девушки.Правда, ненадолго. Ведь совсем скоро Ольга узнала о том, что Роман оказывает знаки внимание не только ей. Не так давно Бузова заявила, что не желает, чтобы за ней ухаживали мужчины, которые восхищаются и другими женщинами.В то же время Ольга призналась, что не испытывает к Гриценко какого-либо негатива. Бузова даже намерена помогать парню советами в построении отношений и не собирается больше мешать его счастью. По словам знаменитости, она в некоторой степени волнуется за Романа, ведь парень в последнее время очень изменился.