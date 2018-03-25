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Елизавета Полыгалова показала своего нового молодого человека

Елизавета Полыгалова вместе со своим новым возлюбленным прогуливаются по греческим улочкам.

Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» покинула проект в прошлом году, за ее жизнью продолжают следить многочисленные зрители. Обворожительная блондинка каждый день радует своих подписчиков эффектными и яркими фотографиями, а недавно девушка показала фанатам нового молодого человека.

Елизавета Полыгалова показала своего нового молодого человека

Стоит напомнить, что ранее Елизавета не единожды пробовала построить отношения с одним из участником телестройки – Иваном Барзиковым. Постоянные споры, нестабильность, ежедневные расставания в итоге привели к тому, что после очередного скандала молодые люди решили идти каждый своим путем.

И вот на днях Полыгалова опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором продемонстрировала пользователям Сети свой отдых с любимым мужчиной в Греции.

Заметим, что бывшая участница не стала упоминать в подписи к ролику своего молодого человека. Девушка лишь пожелала своим подписчикам хорошего настроения и рассказала, где приобрела одежду.

Елизавета Полыгалова показала своего нового молодого человека

Конечно же, что многочисленные поклонники Елизаветы поспешили засыпать девушку и ее нового мужчину приятными словами.

«Красивый парень! И пара у вас очень красивая!!!», «Молодцы! Хорошо смотритесь!», «Как же круто! «Ути..лапули! Любви вам, будь счастлива! Ты достойна!!!», «Какие же красивые и позитивные!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:35
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