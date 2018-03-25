Марии Кохно очень нравится жить в Москве

«…мои любимые места здесь - это зоопарк , когда я поступила в МГК, я жила в общаге на Малой Грузинской и каждый день ходила мимо него, когда было время гуляла там и писала свою книгу. Обожаю МГК и кофеманию в одном здании моей Консы и моей мечты с детства!! Обожаю Красную Площадь - для меня это символ свободы, победы! И, конечно же, Парк Горького! Вообще Москва - это мой Рай! Здесь непросто пробиться музыкантом, но это точно мое место, я знаю!», - рассказала Мария подписчикам.

Не так давно Майя Донцова сообщила о том, что совсем скоро на проекте появится одна из самых рейтинговых участниц реалити-шоу. Как не странно, но этой девушкой оказалась та самая эпатажная блондинка – Мария, которой удавалось делать эфир на ровном месте.На сегодняшний день за Кохно активно принялись следить телезрители «Дома-2», ведь девушка перед своим возращением заявила, что хочет привести себя в форму и изменить внешний вид. Несколько дней назад Мария порадовала своих преданных поклонников очередной яркой фотографией, под которой сообщила, что очень сильно полюбила Москву.Как оказалось, для Кохно столица является особенным городом, ведь с раннего детства свой родной городок блондинке казался тесным. Девушка прямо-таки мечтала переехать с родителями в Москву, чтобы слушать шум дорог, которые никогда не спят.