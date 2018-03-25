АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Марии Кохно очень нравится жить в Москве

Мария Кохно рассказала поклонникам, какие места русской столицы ей нравятся больше.

Не так давно Майя Донцова сообщила о том, что совсем скоро на проекте появится одна из самых рейтинговых участниц реалити-шоу. Как не странно, но этой девушкой оказалась та самая эпатажная блондинка – Мария, которой удавалось делать эфир на ровном месте.

Марии Кохно очень нравится жить в Москве

На сегодняшний день за Кохно активно принялись следить телезрители «Дома-2», ведь девушка перед своим возращением заявила, что хочет привести себя в форму и изменить внешний вид. Несколько дней назад Мария порадовала своих преданных поклонников очередной яркой фотографией, под которой сообщила, что очень сильно полюбила Москву.

Как оказалось, для Кохно столица является особенным городом, ведь с раннего детства свой родной городок блондинке казался тесным. Девушка прямо-таки мечтала переехать с родителями в Москву, чтобы слушать шум дорог, которые никогда не спят.

Марии Кохно очень нравится жить в Москве

«…мои любимые места здесь - это зоопарк , когда я поступила в МГК, я жила в общаге на Малой Грузинской и каждый день ходила мимо него, когда было время гуляла там и писала свою книгу. Обожаю МГК и кофеманию в одном здании моей Консы и моей мечты с детства!! Обожаю Красную Площадь - для меня это символ свободы, победы! И, конечно же, Парк Горького! Вообще Москва - это мой Рай! Здесь непросто пробиться музыкантом, но это точно мое место, я знаю!», - рассказала Мария подписчикам.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии
Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену
В Волгограде 8-летняя девочка погибла от
Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в
Лолита рассказала о наркотической зависимости
Американка с пышными формами счастлива в браке с
Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках
Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают
С приходом весны Виктория Дайнеко захотела
Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным
В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра
США планируют перебросить на Украину миллионы
Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил
В Пекине из-за загрязнения воздуха введён
Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона
Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова
На рынке труда появилась теперь вакансия
В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото
Артем Сорока понравился сразу двум участницам
Настасья Самбурская показала долгожданное фото в
Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала
Бейонсе порадовала поклонников нежным образом
Призраки не являются галлюцинациями и могут
Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову
В Каталонии количество пострадавших в
Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье
Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян
Apple для следующих версий iOS подготовила 13
Просмотреть все новости