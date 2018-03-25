Марии Кохно очень нравится жить в Москве
Мария Кохно рассказала поклонникам, какие места русской столицы ей нравятся больше.
Не так давно Майя Донцова сообщила о том, что совсем скоро на проекте появится одна из самых рейтинговых участниц реалити-шоу. Как не странно, но этой девушкой оказалась та самая эпатажная блондинка – Мария, которой удавалось делать эфир на ровном месте.
На сегодняшний день за Кохно активно принялись следить телезрители «Дома-2», ведь девушка перед своим возращением заявила, что хочет привести себя в форму и изменить внешний вид. Несколько дней назад Мария порадовала своих преданных поклонников очередной яркой фотографией, под которой сообщила, что очень сильно полюбила Москву.
Как оказалось, для Кохно столица является особенным городом, ведь с раннего детства свой родной городок блондинке казался тесным. Девушка прямо-таки мечтала переехать с родителями в Москву, чтобы слушать шум дорог, которые никогда не спят.
Не так давно Майя Донцова сообщила о том, что совсем скоро на проекте появится одна из самых рейтинговых участниц реалити-шоу. Как не странно, но этой девушкой оказалась та самая эпатажная блондинка – Мария, которой удавалось делать эфир на ровном месте.
На сегодняшний день за Кохно активно принялись следить телезрители «Дома-2», ведь девушка перед своим возращением заявила, что хочет привести себя в форму и изменить внешний вид. Несколько дней назад Мария порадовала своих преданных поклонников очередной яркой фотографией, под которой сообщила, что очень сильно полюбила Москву.
Как оказалось, для Кохно столица является особенным городом, ведь с раннего детства свой родной городок блондинке казался тесным. Девушка прямо-таки мечтала переехать с родителями в Москву, чтобы слушать шум дорог, которые никогда не спят.
«…мои любимые места здесь - это зоопарк , когда я поступила в МГК, я жила в общаге на Малой Грузинской и каждый день ходила мимо него, когда было время гуляла там и писала свою книгу. Обожаю МГК и кофеманию в одном здании моей Консы и моей мечты с детства!! Обожаю Красную Площадь - для меня это символ свободы, победы! И, конечно же, Парк Горького! Вообще Москва - это мой Рай! Здесь непросто пробиться музыкантом, но это точно мое место, я знаю!», - рассказала Мария подписчикам.