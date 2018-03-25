Антон Гусев показал малочисленную питерскую команду

«Питер! Вы крутые! Провели рабочую встречу! Сори, кто не влез в кадр. К завтрашнему Бизнес-марафону готвы, после репетиции и рабочей встречи выступим на сцене марафона. Будет интересно! Команда в Питере у меня огонь», - написал под снимком Антон.

«Хватит позориться!» «Бедный Гусев!! Даже в таком большом городе смог наскрести только 50 человек!», «Не смеши! Команда?», - пишут подписчики.

Звезда скандально-известной телестройки «Дом 2» продолжает вызывать смех у окружающих. Несмотря на то, что молодой человек довольно давно ушел за ворота, за его личной жизнь по-прежнему продолжают наблюдать некоторые телезрители.Каждый день Антон в личном микроблоге пытается демонстрировать хорошую жизнь, хорошую работу, автомобиль и гигантскую зарплату. Только вот никто Гусеву уже не верит. Несколько раз бывшего участника телепроекта ловили на вранье, поэтому сейчас мало кто хоть как-то проявляет активность в личном микроблоге Антона.Несколько часов назад Гусев опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, под которой заявил, что провел в Санкт-Петербурге очередную рабочую встречу.Именно количество людей, которые входят в команду Гусева, очень насмешило пользователей Сети. По мнению фолловеров, Антону даже с его лживыми обещаниями не удается заинтересовать больше 50 жителей Питера.