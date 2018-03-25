АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Антон Гусев показал малочисленную питерскую команду

Антон Гусев насмешил фолловером количеством питерской команды.

Звезда скандально-известной телестройки «Дом 2» продолжает вызывать смех у окружающих. Несмотря на то, что молодой человек довольно давно ушел за ворота, за его личной жизнь по-прежнему продолжают наблюдать некоторые телезрители.

Антон Гусев показал малочисленную питерскую команду

Каждый день Антон в личном микроблоге пытается демонстрировать хорошую жизнь, хорошую работу, автомобиль и гигантскую зарплату. Только вот никто Гусеву уже не верит. Несколько раз бывшего участника телепроекта ловили на вранье, поэтому сейчас мало кто хоть как-то проявляет активность в личном микроблоге Антона.

Несколько часов назад Гусев опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, под которой заявил, что провел в Санкт-Петербурге очередную рабочую встречу.

«Питер! Вы крутые! Провели рабочую встречу! Сори, кто не влез в кадр. К завтрашнему Бизнес-марафону готвы, после репетиции и рабочей встречи выступим на сцене марафона. Будет интересно! Команда в Питере у меня огонь», - написал под снимком Антон.


Антон Гусев показал малочисленную питерскую команду

Именно количество людей, которые входят в команду Гусева, очень насмешило пользователей Сети. По мнению фолловеров, Антону даже с его лживыми обещаниями не удается заинтересовать больше 50 жителей Питера.

«Хватит позориться!» «Бедный Гусев!! Даже в таком большом городе смог наскрести только 50 человек!», «Не смеши! Команда?», - пишут подписчики.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руины древнего монастыря обнаружены в Грузии
Сергей Лазарев поведал, что попал на сцену
В Волгограде 8-летняя девочка погибла от
Кита Харингтогна нашли пьяным после вечера в
Лолита рассказала о наркотической зависимости
Американка с пышными формами счастлива в браке с
Яна Рудковская поразила своей лезгинкой на коньках
Смартфоны на Android вскоре сильно подорожают
С приходом весны Виктория Дайнеко захотела
Андрей Черкасов отказался дружить с Женей Кузиным
В Санкт-Петербурге задержали порно-режиссёра
США планируют перебросить на Украину миллионы
Выброс газа на полигоне «Ядрово» превысил
В Пекине из-за загрязнения воздуха введён
Лена Хромина тяжело переживает уход Саймона
Фанаты Антона Шоки уверены, что Марго Овсянникова
На рынке труда появилась теперь вакансия
В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ погибли
Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото
Артем Сорока понравился сразу двум участницам
Настасья Самбурская показала долгожданное фото в
Яна Рудковская на Мальдивах в коньках станцевала
Бейонсе порадовала поклонников нежным образом
Призраки не являются галлюцинациями и могут
Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову
В Каталонии количество пострадавших в
Анфиса Чехова представила в Сети горчичное платье
Far Cry 5 игроки могут пройти за 10 минут
Фанаты сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян
Apple для следующих версий iOS подготовила 13
Просмотреть все новости