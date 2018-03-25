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Анастасия Костенко в восторге от подруги визажиста-фотографа

Анастасия Костенко продолжает публиковать портретные фотографии, что толкает на мысль о том, что модель действительно беременна.

Не так давно известная российская модель стала официальной женой футболиста Дмитрия Тарасова. Только после свадьбы молодых людей в Сети начали появляться слухи, что такое скоропостижное бракосочетание связанно с интересным положением брюнетки.

Анастасия Костенко в восторге от подруги визажиста-фотографа

Несколько дней назад в Интернет даже был опубликован видеоролик, на котором хорошо видно уже округлившийся животик Анастасии. Как бы то ни было, но Тарасов и Костенко отказываются как-либо комментировать сплетни связанные с беременностью модели.

Многие пользователи социальных сетей в последнее время начали отмечать, что девушка перестала публиковать фотографии в полный рост. Буквально каждый новый снимок Анастасии является портретным, что в очередной раз подтверждает догадки общества. Несколько часов назад Костенко снова опубликовала фото-портрет.

«Вот, что получается, когда твоя подруга визажист и фотограф в одном лице..», - написала под снимком Настя.


Анастасия Костенко в восторге от подруги визажиста-фотографа

Отметим, что мало кто обратил внимание на красоту третьей супруги Тарасова. Почти все комментаторы принялись указывать на опухшее лицо модели, а также заявили, что теперь их домыслы подтвердились.

«Опухшее лицо беременной девушки», «Беременные щечки», «Отеки уже. Месяц 8 небось», «Точно беременная», «Настя, какой у вас месяц?», - пишут фолловеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:00
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