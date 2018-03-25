Евгения Феофилактова всегда мечтала быть политиком

«Кем бы Вы хотели быть по профессии на самом деле. Ну все-таки, давайте помечтаем. Я вот например, всегда мечтала быть в политике… Но осознаю, что это достаточно сложно и мало вероятно. А вот Вы...кто по профессии и соответствует ли эта профессия вашим истинным мечтам и желаниям?», - написала экс-участница «Дома 2».

«Не потянешь политику. Интеллекта хватит только на «Дом 2», не более!», «Всегда мечтала быть политиком, а в итоге пришла на «Дом 2». Расмешила!», «Пипец! Нам и Собчак хватает!», - пишут злопыхатели.



Звезда реалити-шоу «Дом-2» до сих пор считается одной из самых рейтингов участниц проекта. За жизнью обворожительной блондинки ежедневно следит 1,4 миллионов поклонников. Каждый день Евгения радует фолловеров Сети невероятно яркими и привлекательными личными фотографиями, под некоторыми из которых девушка дает советы своим фанатам или интересуется их мнением.Несколько часов назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге новый снимок, под которым написала довольно интересный пост. Женя рассказала фанатам, кем ранее мечтала стать, а также поинтересовалась у пользователей, исполнились ли их мечты и желания.Стоит обратить внимание на то, что многие фолловеры с удовольствием принялись отвечать на вопрос Жени, однако некоторые хэйтеры посчитали нужным в очередной раз оскорбить блондинку.