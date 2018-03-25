АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Евгения Феофилактова всегда мечтала быть политиком

Евгения Феофилактова рассказала поклонникам, о какой профессии раньше мечтала.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» до сих пор считается одной из самых рейтингов участниц проекта. За жизнью обворожительной блондинки ежедневно следит 1,4 миллионов поклонников. Каждый день Евгения радует фолловеров Сети невероятно яркими и привлекательными личными фотографиями, под некоторыми из которых девушка дает советы своим фанатам или интересуется их мнением.

Евгения Феофилактова всегда мечтала быть политиком

Несколько часов назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге новый снимок, под которым написала довольно интересный пост. Женя рассказала фанатам, кем ранее мечтала стать, а также поинтересовалась у пользователей, исполнились ли их мечты и желания.

«Кем бы Вы хотели быть по профессии на самом деле. Ну все-таки, давайте помечтаем. Я вот например, всегда мечтала быть в политике… Но осознаю, что это достаточно сложно и мало вероятно. А вот Вы...кто по профессии и соответствует ли эта профессия вашим истинным мечтам и желаниям?», - написала экс-участница «Дома 2».

Стоит обратить внимание на то, что многие фолловеры с удовольствием принялись отвечать на вопрос Жени, однако некоторые хэйтеры посчитали нужным в очередной раз оскорбить блондинку.

Евгения Феофилактова всегда мечтала быть политиком

«Не потянешь политику. Интеллекта хватит только на «Дом 2», не более!», «Всегда мечтала быть политиком, а в итоге пришла на «Дом 2». Расмешила!», «Пипец! Нам и Собчак хватает!», - пишут злопыхатели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция лодыжки электрическим током
Сюжет самого страшного фильма ужасов “Вероника”
Ученые: Бобовые стали самым популярным и полезным
Младшая дочь Ксении Бородиной разрешает коту
Жители Нью-Йорка запечатлели на видео вторжение
Фолловеры оценили накладную чёлку Елены Темниковой
Остановивший драку толстый кот – «миротворец»
Катя Варнава призналась, почему до сих пор не
Ксения Собчак показала мужской семейный разговор
Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за
Татьяна Васильева вытянула с того света Федора
«Доктор Веб» в комментариях на YouTube обнаружил
Пользователи сравнили тверк Анны Седоковой с
В Москве иммигрантка приютила 88-летнюю бабушку
Старшая дочь Веры Брежневой покорила
В рассекреченных файлах британской Минобороны
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков
Ученые: Боли в коленях становятся виновниками
Эмин Агаларов поблагодарил своих родных за
Анну Хилькевич сравнили со старушкой из-за
Viber не выполнит требование ФСБ касательно
Российский сегмент МКС оснастят независимой
В Сети обсуждают жирные волосы Волочковой на
На телевидении Китая запрещено шутить и смеяться
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Просмотреть все новости