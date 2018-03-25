АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Дарья Пынзарь в восторге от «обморочной» курицы

Дарья Пынзарь порадовала поклонников очередным видеороликом своей малышни.

Несмотря на то, что эффектная блондинка довольно давно покинула скандально-известное реалити-шоу «Дом-2», за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. До сих пор семейство Пынзарей считается не только одним из самых рейтинговых, на ребят по-прежнему ровняются и стараются им подражать.

Дарья Пынзарь в восторге от «обморочной» курицы

Каждый день Дарья публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии и видеозаписи, которыми радует и восхищает подписчиков. Несколько часов назад бывшая участница «Дома-2» обнародовала в личном микроблоге очередное видео, главными героями которого оказались не только ее маленькие сыновья, но и желтая курица.

«Эта курица сделала мой день! она еще и в обморок умеет падать…», - подписала ролик Пынзарь.

Стоит отметить, что всего за несколько часов новое видео блондинки посмотрело почти 300 тысяч людей, а фолловеров тут же принялись комментировать его.

Дарья Пынзарь в восторге от «обморочной» курицы

«Дашенька, у тебя самые красивые детки!!!!! Здоровья крепкого им и счатсья вашей семье!!», «Давид так смотрит.. Обожаю ваших мальчишек, здоровья Вам крепкого. Тьфу тьфу ... никого не слушайте, воспитывайте как хотите это только ваши детки!», «Лапулечки маленькие!», «Очень красивые и милые детки!!!», «Какие прекрасные детки у вас, Даша.....Вы умнички!», - пишут поклонники Дарьи.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Главными врагами человеческой самооценки
ESA изучит дальние экзопланеты с помощью
Американский художник Энди Бауч зашифровал 10000
Анастасию Костенко раскритиковали за неумелую
Молодой Алексей Глызин ушел от Аллы Пугачевой
Поклонники Самбурской разочарованы её «грубыми»
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
NASA строит вторую платформу для запуска
Отчет: Бизнес неплохо зарабатывает на постных
Elephone готовится к презентации бюджетного
Спасённая Настасьей Самбурской кошка покорила
Санкт-Петербург может претендовать на летнюю
Французский учитель покрыл все тело татуировками
В 2019 году ученые создадут новый «космический
Ученые: Новый вид космического светила имеет
В США женщина-пастор заморила ребенка голодом для
Сводная сестра Илона Маска родила от их общего
Компания NVIDIA выпускает видеокарты GeForce
Представлен концепт автомобиля LADA Triangle-X
Зара рассказала, что в её семье есть свои
Ученые: Загрязненный воздух влияет на развитие
Эксперты составили список звёзд с разными
Гаянэ Багдасарян в холодное время года
Министерство культуры заявило о своем решении
Саймон Марданшин встретился с Глебом Жемчуговым,
Катя Лель смутила поклонников маленьким размером
Сильвестр Сталлоне показал видео своих тренировок
В одной из школ США на случай стрельбы учеников
Нелли Ермолаева осудила тех, кто не хочет
Эксперты составили рейтинг городов РФ по продажам
Просмотреть все новости