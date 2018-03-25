Дарья Пынзарь в восторге от «обморочной» курицы

«Эта курица сделала мой день! она еще и в обморок умеет падать…», - подписала ролик Пынзарь.

«Дашенька, у тебя самые красивые детки!!!!! Здоровья крепкого им и счатсья вашей семье!!», «Давид так смотрит.. Обожаю ваших мальчишек, здоровья Вам крепкого. Тьфу тьфу ... никого не слушайте, воспитывайте как хотите это только ваши детки!», «Лапулечки маленькие!», «Очень красивые и милые детки!!!», «Какие прекрасные детки у вас, Даша.....Вы умнички!», - пишут поклонники Дарьи.

Несмотря на то, что эффектная блондинка довольно давно покинула скандально-известное реалити-шоу «Дом-2», за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. До сих пор семейство Пынзарей считается не только одним из самых рейтинговых, на ребят по-прежнему ровняются и стараются им подражать.Каждый день Дарья публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии и видеозаписи, которыми радует и восхищает подписчиков. Несколько часов назад бывшая участница «Дома-2» обнародовала в личном микроблоге очередное видео, главными героями которого оказались не только ее маленькие сыновья, но и желтая курица.Стоит отметить, что всего за несколько часов новое видео блондинки посмотрело почти 300 тысяч людей, а фолловеров тут же принялись комментировать его.