Ксения Бородина публично высказалась в адрес Ольги Бузовой

«Оля, я думаю, без лишних слов..Вот эти люди, которые твои люди, и которые сегодня пришли - это каждый раз доказательство того, какая ты крутая, И я желаю тебе, чтобы больше не было в твоей жизни мужчин вай-фай, чтобы наконец-то встретила настоящего принца, и чтобы ты была любима, и чтобы у тебя все было хорошо. Но ты сейчас очень крутая! Молодец! Давайте поаплодируем Ольге Бузовой!», - сказала Ксюша со сцены.

Ни для кого не является секретом, что обе телеведущие знакомы довольно давно. Вместе они ведут прославленное реалити-шоу «Дом-2», однако на съемочной площадке встречаются очень редко.Назвать Ольгу и Ксению подругами весьма трудно, ведь знаменитости не только не отмечают вместе праздники, они даже стараются не пересекаться на одних и тех же светских вечеринках. Конечно же, что это толкнуло фанатов сделать вывод – звездам телестройки неприятно общество друг друга.Как оказалось, поклонники Бородиной и Бузовой ошибались. Не так давно Ольга выступила с очередным концертом в любимом своем городе Москва, который посетила Ксения. Телеведущая не только пришла на концерт своей коллеги, но и вышла на сцену, чтобы преподнести ей огромнейший букет цветов и сказать несколько слов певице и ее поклонникам.Стоит отметить, что многочисленные фанаты Бузовой тут же принялись положительно комментировать поступок Бородиной.