Ксения Бородина показала дочь – вымогательницу подарков

«Вымогатель подарочков», - подписала запись Бородина.

«Боже, я Обожаю эту семью, эту маму, этих деток. Счастья им!», «Бооооооже Ксюша это невероятная девочка! Такая харизматичная!!! Храни господь ее и от всего оберегай!!! Я безумно люблю детей, пока смотрела 100500 раз улыбнулась. Малышка с хитринкой!», «А глазки какие…», «Артистка какая ! Подарочек у мамы просит…знает, у кого просить!», «Классный один подарочек! Соображает! Умный ребёнок растёт! Всё правильно», - пишут комментаторы.



В последнее время семейство Бородиной-Омарова все чаще начали демонстрировать поклонникам свою личную жизнью, в том числе и жизнью своих детей. Буквально каждый день Ксения и Курбан выкладывают в личных микроблогах новые фотографии и видеоролики своей малышни, где они показывают и рассказывают фолловерам, как их дети растут и развиваются.Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке очередное видео, главной героиней которого снова стала 2-летняя Тея.На видео малышка просит Ксюшу подарить ей подарочек, после чего начинает перечислять, чтобы ей хотелось получить в этом «Большом подарочке». Стоит заметить, что многочисленным фанатам телеведущей очень понравился новый ролик Теоны и они буквально закидали малышку приятнейшими словами.