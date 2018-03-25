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Муж Ксении Бородиной не доверяет оппозиционным политикам

Хэйтеры в очередной раз раскритиковали пост супруга телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной.

В последнее время многочисленные поклонники Курбана Омарова заметили, что после того, как у мужчины ликвидировали бизнес, он начал много времени уделять не только семьей, но и социальным сетям. Супруг Ксюши буквально каждый день демонстрирует в личном микроблоге новые фотографии и ролики своей малышки Теи, а также рассуждает и раздает советы подписчикам.

Муж Ксении Бородиной не доверяет оппозиционным политикам

Несколько часов назад Курбан опубликовал у себя на страничке очередной пост, который некоторым недоброжелателям показался довольно глупым.

«В наше время, когда репутация и бренд-неймы легко продаются, я по-прежнему верю в человеческое мужское слово. Оттого все больше удивляюсь, как некоторые совсем его не ценят и болтают, что угодно для хайпа и шума. Особенно интересно смотреть на так называемых политиков, которые перед выборами обещают золотые горы, а после ожидаемых поражений отказываются не то, что от политических убеждений, а просто от человеческих обещаний…», - написал Омаров.

Стоит отметить, что большинство фолловеров Сети поддержали мысли Курбана, однако некоторые злопыхатели просто-таки забросали бизнесмена злостными мнениями.

Муж Ксении Бородиной не доверяет оппозиционным политикам

«Ой блин Курбан, нашел чем поумничать!..», «Сам то, что из себя представляешь? Только и можешь, что простынь катать!», «Курбан, вы балабол!...», - пишут комментаторы.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:29
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