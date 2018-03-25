Муж Ксении Бородиной не доверяет оппозиционным политикам

«В наше время, когда репутация и бренд-неймы легко продаются, я по-прежнему верю в человеческое мужское слово. Оттого все больше удивляюсь, как некоторые совсем его не ценят и болтают, что угодно для хайпа и шума. Особенно интересно смотреть на так называемых политиков, которые перед выборами обещают золотые горы, а после ожидаемых поражений отказываются не то, что от политических убеждений, а просто от человеческих обещаний…», - написал Омаров.

«Ой блин Курбан, нашел чем поумничать!..», «Сам то, что из себя представляешь? Только и можешь, что простынь катать!», «Курбан, вы балабол!...», - пишут комментаторы.

В последнее время многочисленные поклонники Курбана Омарова заметили, что после того, как у мужчины ликвидировали бизнес, он начал много времени уделять не только семьей, но и социальным сетям. Супруг Ксюши буквально каждый день демонстрирует в личном микроблоге новые фотографии и ролики своей малышки Теи, а также рассуждает и раздает советы подписчикам.Несколько часов назад Курбан опубликовал у себя на страничке очередной пост, который некоторым недоброжелателям показался довольно глупым.Стоит отметить, что большинство фолловеров Сети поддержали мысли Курбана, однако некоторые злопыхатели просто-таки забросали бизнесмена злостными мнениями.