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Ольга Бузова станет гостьей на премьере нового шоу Басты

Прославленный российский музыкант Василий Вакуленко опубликовал в личном микроблоге видеоролик с Ольгой Бузовой.

Несколько часов назад Баста у себя на страничке сообщил поклонникам, что совсем скоро официально представит миру свое новое вечернее шоу Gazlive, первой гостьей которого станет знаменитая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2», а также певица Ольга Бузова.

Ольга Бузова станет гостьей на премьере нового шоу Басты

«#GazLive – новое вечернее шоу, где Баста спросит у гостей именно то, что вы хотите узнать! Героем очередного выпуска станет Ольга Бузова! Оставляйте свои вопросы для ведущей и певицы…», - написал под видео Вакуленко.

Стоит заметить, что видеоролик с Бузовой очень удивил многочисленных фанатов Василия, ведь некоторые, оказывается, были просто-таки убежденны в том, что Баста считает Ольгу бездарностью. На записи знаменитость заявила, что на новом шоу Басты скучно никому не будет, а также добавила, что готова ответить всем подписчикам на любые их вопросы.

Отметим, что большое количество поклонников Басты не стали скрывать своего недовольства и прямо-таки засыпали музыканта в комментариях неприятными высказываниями.

Ольга Бузова станет гостьей на премьере нового шоу Басты

«Баста! Отписываюсь от тебя! Зачем ты эту овцу скинул?! Мир сошел с ума из-за хайпа!», «Недавно только думала, надеюсь Бузова не доберется до Басты. Но увы, увы. Печально!», «Вася, не надо!!! Большая просьба не надо Бузову, ну ведь ты далек от таких «личностей! Зачем ты подводишь нас?», - пишут хэйтеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:55
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