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Новости «Дом-2»: Майя Донцова призналась, чем занимается с Алексеем Купиным в постели

Майя Донцова порадовала телезрителей новой довольно неожиданной фотографией.

Несколько часов назад девушка опубликовала в личном микроблоге новый снимок, под которым решила признаться своим подписчикам, чем именно она занимается с возлюбленным в постели.

Новости «Дом-2»: Майя Донцова призналась, чем занимается с Алексеем Купиным в постели

На новом фото Майя запечатлена с Алексеем Купиным в кровати. Как бы то ни было, но больше всего шокировало подписчиков совсем другое. Влюбленные на фотографии изображены в тот самый момент, когда собираются кушать пиццу. При этом на молодом человеке одеты одни шорты, что привело в экстаз многих поклонниц, а на девушке сексуально сел эротический пинюар.

Свою последнюю публикацию Донцова сопроводила текстом, в котором заявила о том, что совсем скоро в городе Санкт-Петербург будет проходить кастинг на реалити-шоу «Дом-2». Также Майя добавила, что все ребята телестройки ждут на проекте девушек и парней, которые до сих пор не смогли встретить настоящую любовь.

Новости «Дом-2»: Майя Донцова призналась, чем занимается с Алексеем Купиным в постели

Стоит отметить, что многочисленные фанаты Донцовой и Купина не смогли остаться в стороне после такой фотографии и прямо-таки засыпали молодых людей приятными словами.

«Очень красивые!!! Милая парочка!!», «Да, аппетитное фото!», «Леха изголодался и решил не правильно попитаться и Мае разрешил. Мая бегом ешь пока Леха добрый и разрешает!», «Красивые!», «Майя все-таки фотогеничная девушка. Можно ей в рекламе работать!...», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:22
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