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Мария Кохно согласилась сотрудничать с новым руководством телепроекта «Дом-2»

Зрители уверены, что знают с кем Мария Кохно будет строить отношения после возвращения на «Дом-2».

Несколько дней назад Майя Донцова сообщила телезрителям реалити-шоу, что скоро на проект придет одна из бывших рейтинговых участниц. На удивление организаторы и поклонники очень обрадовались этой новости.

Мария Кохно согласилась сотрудничать с новым руководством телепроекта «Дом-2»

Спустя некоторое время Мария в личном микроблоге подтвердила слова Майи и заявила, что уже 7 апреля она прибудет в Периметр. На данный момент Кохно активно занимается своим преображением. Девушке удалось избавиться от нескольких лишних килограммов, привести в порядок свой внешний вид, а также вернуть нормальный размер губ.

Бывшая участница на удивление даже решила рассказать поклонникам о своих намерениях. Оказывается, Мария возвращается на телепроект «Дом-2» к Андрею Штриху, который не так давно заявил о расставании с Александрой Шевой.

Сейчас телезрители активно принялись комментировать возращение Кохно на телестройку. Как выяснилось, многие уверены, что знают с кем в результате Мария построить отношения.

Мария Кохно согласилась сотрудничать с новым руководством телепроекта «Дом-2»

«Не напрасно отверг Александру Шеву Андрей Денисов. Явно знал, что скоро, в начале апреля, на «Дом 2» возвращается Мария Кохно. Интересно кого заменит эффектная эпатажная блондинка? ..», «Уверена, что с Андреем Денисовым Мария Кохно не будет. Эта девушка умеет делать эфиры на пустом месте, а это значит, что она явно привлечет внимание Артема Сороки…», «Особенно будет рад появлению Маши в рядах участников «Дом 2», Влад Кадони…», - пишут телезрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:53
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