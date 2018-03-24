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Анастасия Лисова рассказала, как привести себя в прежнюю форму после родов

Анастасия Лисова продолжает раздавать своим поклонникам советы.

Несмотря на то, что девушка покинула эпатажно-известное реалити-шоу «Дом-2» 2 года назад, за ее личной жизнью продолжают наблюдать многочисленные зрители. Не так давно Анастасия стала счастливой мамой, поэтому сейчас Лисова активно делится с фолловерами своими секретами успешного похудения.

Анастасия Лисова рассказала, как привести себя в прежнюю форму после родов

Несколько дней назад эффектная брюнетка опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой рассказала подписчикам, как долго ждала того дня, когда ей удастся влезть в свои добеременные джинсы. Также Анастасия подчеркнула, что отныне не верит в миф о широкой кости.

«Сегодня была предпринята очередная попытка влезть в свои добеременные джинсы..и О Боги! Я это сделала!! Так и знала, что миф все это с широкой костью!! Или же просто совпадение? Кость вдруг сошлась после 4х сеансов массажа, обертываний, домашнего ухода и спортивного режима!! #идемксвоейцели..», -написала экс-участница «Дома-2».


Анастасия Лисова рассказала, как привести себя в прежнюю форму после родов

«…девочки, есть только один путь к уменьшению широкой кости! Это работать и еще работать над собой! Спорт, массаж, обертывания, домашний уход! Идеальное сочетания для быстрого похудения и никак иначе!...», - добавила Анастасия.

Стоит отметить, что фанаты тут же поспешили порадовать девушку приятными словами.

«Милота какая», «Настя, ты умничка! Круто!», «Милое фото и в тот же момент очень красивое!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:19
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