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Саша Черно получила поддержку от телезрителей "Дома-2"

Черно в очередной раз обратилась к зрителям скандально-известной телестройки «Дом-2».

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Александре и Иосифу для того, чтобы пройти в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион», необходимо будет пройти детектор лжи.

Саша Черно получила поддержку от телезрителей "Дома-2"

Спустя некоторое время после полиграфа, Черно опубликовала в личном микроблоге фотографию, под которой рассказала своим поклонникам, как ей было страшно проходить детектор, а также спросила у зрителей их мнение.

«Было очень страшно! И меня все бесило!!! Но мы справились! 100% результат! А вы верите в нас и в нашу любовь?», - написала Александра.

Стоит заметить, что несмотря на частый негатив в сторону пары Черно и Оганесяна, большое количество пользователей Сети поддержали девушку и буквально засыпали ее приятными словами.

Саша Черно получила поддержку от телезрителей "Дома-2"

«Да! Да! И еще раз да! Верила, верю и буду верить. Вы очень хорошие! Искренние и настоящие!!! Самые лучшие!», «Вы общаетесь много друг с другом, дурачитесь, подшучиваете, но не зло. Если еще в сексе все ок, вполне может получиться», «Я очень в вас верю, смотрю Дом 2 только из-за вашей пары! Берегите друг друга, у вас будет прекрасная семья и чудесные детишки!!! Саш, ты пример для меня! Я тоже вешу как и ты, я нашла свою любовь и недавно родила прекрасную дочку! Спасибо, что показываешь стране, что полненькие девушки красивы и достойны счастья!!! Мы - особенные! Люблю тебя всем сердцем!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:11
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