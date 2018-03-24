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Саймон Марданшин подтвердил слухи об изгнании с телепроекта «Дом-2»

Саймон Марданшин на самом деле покинул скандальное реалити-шоу «Дом-2».

Несколько часов назад звезда эпатажного телепроекта опубликовал в личном микроблоге пост, в котором подтвердил свой уход с телешоу. Оказывается, что молодой человек был вынужден уйти за ворота. А причиной этому стала очередная его драка с Еленой Хроминой, которая произошла после клубных тусовок девушки с Глебом Жемчуговым.

Саймон Марданшин подтвердил слухи об изгнании с телепроекта «Дом-2»

Стоит отметить, что ранее Саймону очень часто прощали его взрывной характер. Однако последняя потасовка перешла рамки дозволенного. Мардашин не только очень сильно избил Хромину, но и начал душить девушку. Молодой человек душил настолько сильно, что испуганная Елена после того, как ее вырвали из рук своего возлюбленного, несколько часов не могла произнести и слова.

Конечно же, что Хромина не ушла за Мардашиным, несмотря даже на то, что ранее не единожды говорила, что в любом случае покинет Периметр вместе с парнем. Придираться к Елене никто не решился, так как все хорошо понимали, что Саймон в этом случае перегнул палку.

Саймон Марданшин подтвердил слухи об изгнании с телепроекта «Дом-2»

На данный момент многочисленные зрители говорят о том, что у руководства «Дома-2» просто-таки не было другого варианта, кроме как попрощаться с одним из самых рейтинговых участников реалити. Ведь никто не мог ручаться за то, что следующая драка Саймона не закончиться похоронами кого-то из ребят.

«Наконец-то его выгнали!», «Мне его вообще не жалко!», «Давно пора!!», - пишут телезрители.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:44
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