АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Алена Водонаева своей новой оголенной фотографией вызвала у фанатов двойственные эмоции

Очередной обнаженный снимок Алены Водонаевой породил у ее многочисленных подписчиков противоречивые чувства.

Несмотря на то, что эффектная брюнетка не является участницей эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», ее по-прежнему называют одной из самых ярких домочадцев, которые поднимали рейтинги телепроекта до небес. За Аленой в ее личном микроблоге следит больше 2 миллионов людей, которые ежедневно наслаждаются красотой и сексуальностью девушки.

Алена Водонаева своей новой оголенной фотографией вызвала у фанатов двойственные эмоции

Несколько дней назад Водонаева опубликовала у себя на страничке новую фотографию, на которой она запечатлена в боксерских перчатках розового цвета.

«Не люблю, когда люди переходят границы. Но жизнь не сахарок и никто не обещал вокруг общество состоящее лишь из тех, кто понимает где рамки начинаются и где они заканчиваются…», - написала под снимком Алена.

Большое количество пользователей по достоинству оценили новое фото знаменитости, ведь в комментариях они принялись оставлять множество хвалебных мнений, подчеркивая, что экс-участница «Дома-2» прекрасно выглядит в своем возрасте.

Алена Водонаева своей новой оголенной фотографией вызвала у фанатов двойственные эмоции

Как бы то ни было, но нашлись и те, которые в пух и прах раскритиковали Водонаеву. Недоброжелатели обвинили знаменитость в разврате и отсутствии нравственных правил приличия.

«Как же задолбали эти знаменитости, у которых нет рамок позволительности!», «Я думала у тебя грудь своя, а тут явно импланты!...», «Ни стыда, ни совести…», - пишут злопыхатели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Серябкина чувственно призналась в любви
Сонная Тина Канделаки показала фанатам свою
Эльвира Набиуллина пожаловалась на нехватку в
Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые»
Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах
Жители Камбоджи были поражены видом
Правительство России вложит средства ФНБ в
Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г
Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер
Елена Ваенга намерена отправиться во второй за
Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться
Самбурская считает, что люди критикуют
На поверхности Марса обнаружен круглый шар –
Регина Тодоренко призналась, что все ещё плохо
Индийские ученые запечатлели на видео “курящую”
Китайская версия кроссовера Volkswagen Tiguan L
Комары предпочитают обходить территорию Исландии
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые
Зрители считают, что Александр Гобозов втайне
Компания Volkswagen рассекретила еще три новых
Поклонники Марины Африкантовой накинулись на
Тина Канделаки намекнула о своей беременности
Ани Лорак призналась, что её жизнь проходит в
Компания Volkswagen презентовала новое поколение
Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии
Компания Foton презентовала новый тягач Foton
Владимир Машков может возглавить театр «Табакерка»
Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась
В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске
Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима
Просмотреть все новости