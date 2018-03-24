Алена Водонаева своей новой оголенной фотографией вызвала у фанатов двойственные эмоции

«Не люблю, когда люди переходят границы. Но жизнь не сахарок и никто не обещал вокруг общество состоящее лишь из тех, кто понимает где рамки начинаются и где они заканчиваются…», - написала под снимком Алена.

«Как же задолбали эти знаменитости, у которых нет рамок позволительности!», «Я думала у тебя грудь своя, а тут явно импланты!...», «Ни стыда, ни совести…», - пишут злопыхатели.

Несмотря на то, что эффектная брюнетка не является участницей эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», ее по-прежнему называют одной из самых ярких домочадцев, которые поднимали рейтинги телепроекта до небес. За Аленой в ее личном микроблоге следит больше 2 миллионов людей, которые ежедневно наслаждаются красотой и сексуальностью девушки.Несколько дней назад Водонаева опубликовала у себя на страничке новую фотографию, на которой она запечатлена в боксерских перчатках розового цвета.Большое количество пользователей по достоинству оценили новое фото знаменитости, ведь в комментариях они принялись оставлять множество хвалебных мнений, подчеркивая, что экс-участница «Дома-2» прекрасно выглядит в своем возрасте.Как бы то ни было, но нашлись и те, которые в пух и прах раскритиковали Водонаеву. Недоброжелатели обвинили знаменитость в разврате и отсутствии нравственных правил приличия.