Виктория Романец повторяет ошибки своей предшественницы
Виктория Романец в очередной раз дала повод для сплетен.
Не так давно в Сети появились очень интересные подробности семейной жизни Антона Гусева и Евгении Феофилактовой, о которых поведала Виктория Романец. По словам теперешней супруги молодого человека, брак разрушила именно Женя.
Из рассказов Виктории, Евгения не только не говорила своему супругу о том, что любит его, она буквально-таки мечтала, что совсем скоро встретит олигарха, которым заменит Антона и даже слушала особенные мантры для этого.
Также Романец сообщила, что Феофилактова напрочь отказалась общаться с родственниками Гусева, после того как узнала, что они не очень богатые и успешные люди. Даже внука эффектная блондинка отказалась знакомить с мамой своего мужа.
После того, как Виктория создала семью с Антоном, девушка не единожды заявляла о том, что дверь в ее доме всегда будет открыта для родных супруга. Брюнетка даже пообещала своим подписчикам, что совсем скоро те смогут увидеть родителей Гусева, ведь они планируют приехать к ним в гости.
Как бы то ни было, но несколько часов назад Романец неожиданно для фанатов заявила, что никогда родные Гусева не приедут к ним, так как они совершенно не желают, не только знать, где и как живет их сын, им все равно на то, кто является его женой.
Стоит отметить, что многих фолловеров очень удивила позиция родителей Антона, но больше всего их шокировало то, что Виктория в очередной раз выносит грязь из семьи, давая тем самым повод для слухов.
Не так давно в Сети появились очень интересные подробности семейной жизни Антона Гусева и Евгении Феофилактовой, о которых поведала Виктория Романец. По словам теперешней супруги молодого человека, брак разрушила именно Женя.
Из рассказов Виктории, Евгения не только не говорила своему супругу о том, что любит его, она буквально-таки мечтала, что совсем скоро встретит олигарха, которым заменит Антона и даже слушала особенные мантры для этого.
Также Романец сообщила, что Феофилактова напрочь отказалась общаться с родственниками Гусева, после того как узнала, что они не очень богатые и успешные люди. Даже внука эффектная блондинка отказалась знакомить с мамой своего мужа.
После того, как Виктория создала семью с Антоном, девушка не единожды заявляла о том, что дверь в ее доме всегда будет открыта для родных супруга. Брюнетка даже пообещала своим подписчикам, что совсем скоро те смогут увидеть родителей Гусева, ведь они планируют приехать к ним в гости.
Как бы то ни было, но несколько часов назад Романец неожиданно для фанатов заявила, что никогда родные Гусева не приедут к ним, так как они совершенно не желают, не только знать, где и как живет их сын, им все равно на то, кто является его женой.
Стоит отметить, что многих фолловеров очень удивила позиция родителей Антона, но больше всего их шокировало то, что Виктория в очередной раз выносит грязь из семьи, давая тем самым повод для слухов.