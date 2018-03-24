Виктория Романец повторяет ошибки своей предшественницы

Не так давно в Сети появились очень интересные подробности семейной жизни Антона Гусева и Евгении Феофилактовой, о которых поведала Виктория Романец. По словам теперешней супруги молодого человека, брак разрушила именно Женя.Из рассказов Виктории, Евгения не только не говорила своему супругу о том, что любит его, она буквально-таки мечтала, что совсем скоро встретит олигарха, которым заменит Антона и даже слушала особенные мантры для этого.Также Романец сообщила, что Феофилактова напрочь отказалась общаться с родственниками Гусева, после того как узнала, что они не очень богатые и успешные люди. Даже внука эффектная блондинка отказалась знакомить с мамой своего мужа.После того, как Виктория создала семью с Антоном, девушка не единожды заявляла о том, что дверь в ее доме всегда будет открыта для родных супруга. Брюнетка даже пообещала своим подписчикам, что совсем скоро те смогут увидеть родителей Гусева, ведь они планируют приехать к ним в гости.Как бы то ни было, но несколько часов назад Романец неожиданно для фанатов заявила, что никогда родные Гусева не приедут к ним, так как они совершенно не желают, не только знать, где и как живет их сын, им все равно на то, кто является его женой.Стоит отметить, что многих фолловеров очень удивила позиция родителей Антона, но больше всего их шокировало то, что Виктория в очередной раз выносит грязь из семьи, давая тем самым повод для слухов.