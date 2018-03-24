Дарья Пынзарь стала рекордсменом «Дома-2»

Теперь уже супруга Сергея Пынзаря пришла на телестройку больше 10 лет назад. В первый день Дарья сразу же заявила, что намерена оставаться на проекте долго. Вероятней всего, что девушка в тот момент даже не понимала, что ее слова на самом деле будут пророческими. Ведь блондинка прожила на шоу 1759 дней, а это значит, что участница является рекордсменкой по длительности прибивания на реалити.За сердце Дарьи в разный период времени боролись Андрей Черкасов и Рустам Солнцев. Как бы то ни было, но покорить девушку удалось только Сергею Пынзарю, за которого в дальнейшем обворожительная блондинка и вышла замуж.На сегодняшний день семейство Пынзарей называют самой надежной и крепкой парой, которая не только создалась в стенах телепроекта, но и по-прежнему существует вне его. Сейчас у Сергея и Дарьи подрастают двое прекрасных мальчиков – Давид и Артемка. Супругам по-прежнему удается сохранять любовь и обожание друг к другу.Стоит отметить, что Степану Меньщикову не хватило до того, чтобы побить рекорд Дарьи Пынзарь, всего два дня. Ольга Бузова в рейтинге рекордсменов занимает третье место, ведь девушку спустя 1677 дней определили на должность телеведущей «Дома-2» и она стала одним из лиц телеканала ТНТ.