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Дарья Пынзарь стала рекордсменом «Дома-2»

За 15 лет существования скандального реалити-шоу «Дом-2» самым длительным его долгожителем стала Дарья Пынзарь.

Теперь уже супруга Сергея Пынзаря пришла на телестройку больше 10 лет назад. В первый день Дарья сразу же заявила, что намерена оставаться на проекте долго. Вероятней всего, что девушка в тот момент даже не понимала, что ее слова на самом деле будут пророческими. Ведь блондинка прожила на шоу 1759 дней, а это значит, что участница является рекордсменкой по длительности прибивания на реалити.

Дарья Пынзарь стала рекордсменом «Дома-2»

За сердце Дарьи в разный период времени боролись Андрей Черкасов и Рустам Солнцев. Как бы то ни было, но покорить девушку удалось только Сергею Пынзарю, за которого в дальнейшем обворожительная блондинка и вышла замуж.

На сегодняшний день семейство Пынзарей называют самой надежной и крепкой парой, которая не только создалась в стенах телепроекта, но и по-прежнему существует вне его. Сейчас у Сергея и Дарьи подрастают двое прекрасных мальчиков – Давид и Артемка. Супругам по-прежнему удается сохранять любовь и обожание друг к другу.

Дарья Пынзарь стала рекордсменом «Дома-2»

Стоит отметить, что Степану Меньщикову не хватило до того, чтобы побить рекорд Дарьи Пынзарь, всего два дня. Ольга Бузова в рейтинге рекордсменов занимает третье место, ведь девушку спустя 1677 дней определили на должность телеведущей «Дома-2» и она стала одним из лиц телеканала ТНТ.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:29
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