Ксения Бородина показала отличное пятничное настроение

«Как всегда стильная! Красотка!», «Огонь! Потрясающе выглядишь!», «Ксюша, ты как всегда прекрасна! Ты умничка и пример для других!», «Как всегда шикарная и искрения. Нет надменности и дешевых понтов. Обожаю вас, как женщину! Ксения, оставайтесь всегда такой!», «Ксюша, Вы здесь оооочень на Тею похожи!», «Мама с большой Буквы!!!», «Богиня моды и красоты!», - пишут комментаторы.

«Бордовое это что? Ночнушка что ли?», «Тебе уже на пенсию пора!», «Пипец, звезда космического масштаба в мятой пижаме!!!», «Ты очень мерзкая и завистливая! Ты завидуешь Бузовой однозначно!...», «Ну блузку можно было бы и погладить! Или некому?», - пишут недоброжелатели.

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» продолжает очаровывать поклонников и действовать на нервы своим недоброжелателям.Несколько часов назад Ксения обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала превосходное пятничное настроение. Большое количество фанатов телеведущей прямо-таки закидали своего кумира приятными словами.Только вот некоторые злопыхатели Бородиной обратили внимание не на ее отличное настроение, а на внешний вид знаменитости. Хэйтеры буквально засыпали Ксюшу неприятными высказываниями.