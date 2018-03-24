АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ксения Бородина показала отличное пятничное настроение

Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге фотографию в мятых вещах.

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» продолжает очаровывать поклонников и действовать на нервы своим недоброжелателям.

Ксения Бородина показала отличное пятничное настроение

Несколько часов назад Ксения обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала превосходное пятничное настроение. Большое количество фанатов телеведущей прямо-таки закидали своего кумира приятными словами.

«Как всегда стильная! Красотка!», «Огонь! Потрясающе выглядишь!», «Ксюша, ты как всегда прекрасна! Ты умничка и пример для других!», «Как всегда шикарная и искрения. Нет надменности и дешевых понтов. Обожаю вас, как женщину! Ксения, оставайтесь всегда такой!», «Ксюша, Вы здесь оооочень на Тею похожи!», «Мама с большой Буквы!!!», «Богиня моды и красоты!», - пишут комментаторы.

Только вот некоторые злопыхатели Бородиной обратили внимание не на ее отличное настроение, а на внешний вид знаменитости. Хэйтеры буквально засыпали Ксюшу неприятными высказываниями.

Ксения Бородина показала отличное пятничное настроение

«Бордовое это что? Ночнушка что ли?», «Тебе уже на пенсию пора!», «Пипец, звезда космического масштаба в мятой пижаме!!!», «Ты очень мерзкая и завистливая! Ты завидуешь Бузовой однозначно!...», «Ну блузку можно было бы и погладить! Или некому?», - пишут недоброжелатели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась
В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске
Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима
Алена Шишкова надела свадебное платье
Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2»
В Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в
В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»
Алексей Панин спас свой автомобиль
Вера Брежнева показала «случайный» кадр из
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей
Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50
В США разработали акустическую лазерную пушку
Дана Борисова считает, что её дочь Полину
В небе над Турцией НЛО чуть не столкнулся с
В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены
Ученые выясняли эффективность влияния обучающего
Барановская лично убедилась в готовности стадиона
Анита Цой становится сексуальнее для нового
Масло криля может заменить рыбий жир и обеспечить
Ольга Бузова вспомнила, что когда-то мыла полы за
Алексей Панин объяснил свои проступки
Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Ильи
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Актер Федор Добронравов перенес операцию после
Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца
Фанаты Ольги Бузовой удивлены огромному
В Сети появились фото Жанны Фриске, которых
Технологии древних цивилизаций были намного выше
Просмотреть все новости