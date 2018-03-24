Анастасия Костенко рекламирует красивое нижнее белье

«Я за то, чтобы выглядеть красиво не только в обществе, но и дома!!! Спасибо огромное за роскошный комплект! Девушки, женщины - однозначно вам сюда!..», - написала под фото Костенко.

«..Самая красивая Настюша!», «Больше фоток выставляйте! Мы хотим любоваться Вашей красотой!», «Анастасия, Вы прекрасна!..», «Миленькая, приятная девушка, глаз не оторвать от такой красоты!..», «Вы очень красивая внешне и надеюсь душой! Только вот не пара Вам Тарасов! Вы достойны лучшего…», - пишут комментаторы.

Интерес к бывшему мужу Ольги Бузовой и его новой жене возрастает каждый день. Не так давно молодые люди официально узаконили свои отношения, после чего в социальных сетях начали активно появляться слухи о том, что такая скоропостижная свадьба связана с беременностью девушки.В последнее время фолловеры заметили, что Костенко очень редко начала выкладывать в личном микроблоге свои фотографии. Конечно же, что этот момент в очередной раз подтверждает догадки о возможном интересном положении модели.Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке новый снимок, под которым девушка прорекламировала нижнее белье.Многочисленные поклонники тут же начали закидывать Анастасию приятными словами, а некоторые и вовсе заявили, что Тарасов модели не пара, ведь она достойна лучшего.