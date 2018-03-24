Ольга Бузова переживает за качество своего канала на YouTube

«Кто уже посмотрел мой первый влог на YouTube? Очень хочется почитать ваши комментарии! Что добавить, что нравится? Чего, может быть, не хватает?...», - подписала видео Ольга.

«Овца!! Невооруженным взглядом видно, что у тебя ненависть к женщинам которые или беременные или только родили! Сама-то не скоро разродишься! Хватит уже позориться на всю страну!!!!», «Пристрелите ее уже кто-то!..», «Тупое видео!! Тупая ты!», «Фуфло, а не влог!!!», «Вот ты страшная бабенка!!!», «Ущербная!!!», «Ольга, у тебя с головой все нормально?!», - пишут комментаторы.



Прославленная звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжает раздражать своим творчеством большое количество недоброжелателей. Прошел всего один день после того, как Ольга официально объявила о первом своем влоге, тем не менее, знаменитость уже прямо-таки засыпали неприятными высказываниями.Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге новый видеоролик, под которым поинтересовалась у своих многочисленных поклонников, понравился ли им ее первый влог на YouTube.Стоит отметить, что мало кто оставил под роликом хороший комментарий. Большое количество злопыхателей буквально начали закидывать Бузову грубыми и гадкими фразами.