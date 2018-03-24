АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ольга Бузова переживает за качество своего канала на YouTube

Фолловеры не оценили первый влог Ольги Бузовой на ее YouTube-канале.

Прославленная звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжает раздражать своим творчеством большое количество недоброжелателей. Прошел всего один день после того, как Ольга официально объявила о первом своем влоге, тем не менее, знаменитость уже прямо-таки засыпали неприятными высказываниями.

Ольга Бузова переживает за качество своего канала на YouTube

Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге новый видеоролик, под которым поинтересовалась у своих многочисленных поклонников, понравился ли им ее первый влог на YouTube.

«Кто уже посмотрел мой первый влог на YouTube? Очень хочется почитать ваши комментарии! Что добавить, что нравится? Чего, может быть, не хватает?...», - подписала видео Ольга.

Стоит отметить, что мало кто оставил под роликом хороший комментарий. Большое количество злопыхателей буквально начали закидывать Бузову грубыми и гадкими фразами.

Ольга Бузова переживает за качество своего канала на YouTube

«Овца!! Невооруженным взглядом видно, что у тебя ненависть к женщинам которые или беременные или только родили! Сама-то не скоро разродишься! Хватит уже позориться на всю страну!!!!», «Пристрелите ее уже кто-то!..», «Тупое видео!! Тупая ты!», «Фуфло, а не влог!!!», «Вот ты страшная бабенка!!!», «Ущербная!!!», «Ольга, у тебя с головой все нормально?!», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Масло криля может заменить рыбий жир и обеспечить
Ольга Бузова вспомнила, что когда-то мыла полы за
Алексей Панин объяснил свои проступки
Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Ильи
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Актер Федор Добронравов перенес операцию после
Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца
Фанаты Ольги Бузовой удивлены огромному
В Сети появились фото Жанны Фриске, которых
Технологии древних цивилизаций были намного выше
Зрители заметили, что Марина Африкантова утратила
СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
Из жизни ушел шансонье Андрей Климнюк
В СМИ появились новости о новом проекте группы
Ядерные часы позволит создать изолирующая сфера
Шакира обратилась в полицию с жалобой на
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Организаторы «Дома-2» могут не вернуть Ольгу
Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со
Илон Маск удалил страницы своих компаний в
Свечение самой загадочной звезды галактики резко
Анастасия Волочкова обнародовала фото в
Катя Лель возвращается на сцену
В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации
Исследователи: За последние 38 лет природные
Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к
Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч
Ученые Tech Startup Kernal разрабатывают мозговые
На снимках NASA уфолог заметил огромное лицо
Просмотреть все новости