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Ксения Собчак выставила напоказ огромный голый живот

Ксения Собчак продолжает подогревать интерес общественности к своей персоне.

О второй беременности прославленной телеведущей по-прежнему активно сплетничают. Как бы то ни было, но сама Ксения никак не реагирует на подобные слухи. Знаменитость не опровергает и подтверждает их, чем в очередной раз усиливает интерес к себе.

Ксения Собчак выставила напоказ огромный голый живот

Несколько часов назад Собчак опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой предстала перед своими поклонниками с гигантским животом.

«Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днём воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России….», - подписала снимок Ксения.

Напомним, что впервые сплетни о возможном интересном положении Собчак начали появляться посте того, как телеведущая расплакалась на дебатах с Владимиром Жириновским. Именно такое эмоциональное состояния знаменитости было расценено поклонниками, как ожидание второго малыша.

Ксения Собчак выставила напоказ огромный голый живот

Затем масла в уже пылающий огонь подлил Андрей Малахов. Ведущий сообщил, что не единожды слышал в светских кругах о том, что Собчак совсем скоро подарит своему супругу Максиму Виторгану второго малыша, ведь уже находится на 4-6 месяце беременности.

«Очень красивое фото!», «Собчак ты умница», «Красавица и молодчина, однако!», «Круто!», «Ксения, так вы действительно ждете второго ребенка?», - пишут комментаторы под последним фото Ксении.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:22
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