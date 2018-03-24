Ксения Собчак выставила напоказ огромный голый живот

«Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днём воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России….», - подписала снимок Ксения.

«Очень красивое фото!», «Собчак ты умница», «Красавица и молодчина, однако!», «Круто!», «Ксения, так вы действительно ждете второго ребенка?», - пишут комментаторы под последним фото Ксении.

О второй беременности прославленной телеведущей по-прежнему активно сплетничают. Как бы то ни было, но сама Ксения никак не реагирует на подобные слухи. Знаменитость не опровергает и подтверждает их, чем в очередной раз усиливает интерес к себе.Несколько часов назад Собчак опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой предстала перед своими поклонниками с гигантским животом.Напомним, что впервые сплетни о возможном интересном положении Собчак начали появляться посте того, как телеведущая расплакалась на дебатах с Владимиром Жириновским. Именно такое эмоциональное состояния знаменитости было расценено поклонниками, как ожидание второго малыша.Затем масла в уже пылающий огонь подлил Андрей Малахов. Ведущий сообщил, что не единожды слышал в светских кругах о том, что Собчак совсем скоро подарит своему супругу Максиму Виторгану второго малыша, ведь уже находится на 4-6 месяце беременности.