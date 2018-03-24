АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Губы Инессы Шевчук набухли до неестественного размера

В Сети мгновенно начали появляться шутки относительно того, почему же губы бывшей участницы скандальной телестройки «Дом-2» приобрели такой размер.

Несмотря на то, что Инесса Шевчук уже не является участницей реалити-шоу, за ее жизнь по-прежнему следят многие телезрители. Каждый день девушка делиться со своими поклонниками невероятно эффектными и соблазнительными фотографиями, некоторые из которых не всегда вызывают восторг у фолловеров Сети.

Губы Инессы Шевчук набухли до неестественного размера

Несколько дней назад Инессе опубликовала в личном микроблоге новый снимок, который стал объектом для насмешек.

«Сделала себе перманентный макияж в студии Елены Кхункаевой на фото уже зажившие губы, я в восторге, а как вам результат?», - подписала фото Шевчук.

Стоит отметить, что экс-участница телепроекта невзирая на то, что в конце задала своим подписчикам вопрос, все-таки закрыла возможность прокомментировать фотографию. Вероятней всего, что эффектная брюнетка сделала это для того, чтобы хэйтеры не забрасывали ее неприятным высказываниями.

Губы Инессы Шевчук набухли до неестественного размера

Как бы то ни было, но недоброжелатели нашли способ высказать свое мнение и сделали это под следующими публикациями Инессы.

«Ты на некоторых фотках такой жерухой кажешься!», «Так раздражаешь!....», «Ты на ведьму стала похожа!!!», «На мартышку стала похожа!», «Что за бред? Зачем настолько большие губы делать? Или тебе по приколу на мартышку быть похожей?!», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Масло криля может заменить рыбий жир и обеспечить
Ольга Бузова вспомнила, что когда-то мыла полы за
Алексей Панин объяснил свои проступки
Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Ильи
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Актер Федор Добронравов перенес операцию после
Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца
Фанаты Ольги Бузовой удивлены огромному
В Сети появились фото Жанны Фриске, которых
Технологии древних цивилизаций были намного выше
Зрители заметили, что Марина Африкантова утратила
СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
Из жизни ушел шансонье Андрей Климнюк
В СМИ появились новости о новом проекте группы
Ядерные часы позволит создать изолирующая сфера
Шакира обратилась в полицию с жалобой на
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Организаторы «Дома-2» могут не вернуть Ольгу
Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со
Илон Маск удалил страницы своих компаний в
Свечение самой загадочной звезды галактики резко
Анастасия Волочкова обнародовала фото в
Катя Лель возвращается на сцену
В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации
Исследователи: За последние 38 лет природные
Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к
Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч
Ученые Tech Startup Kernal разрабатывают мозговые
На снимках NASA уфолог заметил огромное лицо
Просмотреть все новости