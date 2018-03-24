Губы Инессы Шевчук набухли до неестественного размера

«Сделала себе перманентный макияж в студии Елены Кхункаевой на фото уже зажившие губы, я в восторге, а как вам результат?», - подписала фото Шевчук.

«Ты на некоторых фотках такой жерухой кажешься!», «Так раздражаешь!....», «Ты на ведьму стала похожа!!!», «На мартышку стала похожа!», «Что за бред? Зачем настолько большие губы делать? Или тебе по приколу на мартышку быть похожей?!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что Инесса Шевчук уже не является участницей реалити-шоу, за ее жизнь по-прежнему следят многие телезрители. Каждый день девушка делиться со своими поклонниками невероятно эффектными и соблазнительными фотографиями, некоторые из которых не всегда вызывают восторг у фолловеров Сети.Несколько дней назад Инессе опубликовала в личном микроблоге новый снимок, который стал объектом для насмешек.Стоит отметить, что экс-участница телепроекта невзирая на то, что в конце задала своим подписчикам вопрос, все-таки закрыла возможность прокомментировать фотографию. Вероятней всего, что эффектная брюнетка сделала это для того, чтобы хэйтеры не забрасывали ее неприятным высказываниями.Как бы то ни было, но недоброжелатели нашли способ высказать свое мнение и сделали это под следующими публикациями Инессы.