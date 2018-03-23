Зрители уверены, что для Марго Овсянниковой главное любой ценой попасть в эфир

«Марго, как ты могла докатиться до такого? Тебя только рейтинг интересует? Ты о своей репутации подумай, деточка!», «Овсянникова, в эфир любой ценой? Да, похоже что так…», «Марго Овсянникова уверено шла к тому, чтобы приобрести на проекте дурную славу! Ну, что тут сказать?! Свершилось!!», - пишут телезрители «Дома-2».

В последнее время под пристальным вниманием преданных поклонников «Острова любви» находится Марго, которая то и время либо собирается строить отношения с Антоном Шоки, либо устраивает кастинг и ждет нового молодого человека на Сейшельских островах.Не так давно эффектная блондинка отпраздновала с размахом свое день рождение, где в очередной раз особенно отличилась. Изрядно перебрав со спиртными напитками, Овсянникова решила станцевать тверк перед пьяным Антоном. Неизвестно чем все это могло бы закончиться, если бы Шоки, практически в бессознательном состоянии, не отнес девушку в комнату.Стоит отметить, что большое количество фанатов реалити-шоу заметили, что Маргарита перестала контролировать не только то, сколько она пьет, но и то, как она себя ведет перед мужчинами, несмотря на то, что Антон Шоки является ее бывшим возлюбленным.Практически все зрители убеждены, что Овсянникова поставила перед собой цель – «попасть в эфир любыми способами».