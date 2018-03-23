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Зрители уверены, что на «Острове любви» ставка сделана не на любовь

Преданные поклонники скандальной телестройки «Дом-2» возмущенны работой нового руководства.

В последние несколько месяцев многие зрители реалити-шоу начали активно критиковать работу не только новых наставников проекта, но и самого начальства, которое, по мнению большинства, совсем перестало следить за происходящим в стенах реалити.

Зрители уверены, что на «Острове любви» ставка сделана не на любовь

Фанаты телепроекта «Дом-2» убеждены в том, что в эфире они видят только те кусочки из жизни каждого участника, которые выгодны только руководству. Отвратительные, гнусные и омерзительные моменты. Некоторые фолловеры Сети и вовсе начали задумываться, что такой проект, в скором времени, перестанет интересовать зрителей и его попросту закроют.

Недавно поклонники, которые по-прежнему активно следят за ребятами пришедшими искать и строить отношения на шоу, решительно заявили, что целиком и полностью потеряли веру в проект. Как оказалось, многие фанаты уверены, что на Сейшельских островах ставка сделана не на любовь и искренние отношения.

Зрители уверены, что на «Острове любви» ставка сделана не на любовь

«Нужно отправлять всех участников из Сейшельских островов на Поляну и активно чистить ряды домовцов! Засиделись! Где любовь? Никто не хочет ее строить!», «…А я и вовсе уверена, что на островах ставка сделана явно не на любовь! Ну что ж, будем смотреть дальше, что будет!», «А я вообще считаю, что на «Доме-2» пора чистить не только участников, но и ведущих! Вообще за порядком никто не хочет следить!», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:32
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