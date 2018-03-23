Фолловеры уверены, что Анастасия Костенко продолжает унижать Ольгу Бузову

«Любовь – это выбор! Выбор жить во имя интересов выбранного человека. Знать, что он хочет и о чем мечтает. Это добровольное желание заботиться и быть счастливым от старания осчастливить его, эдакая карусель, катающая обоих через дожди, радугу и солнце. Как же это прекрасно, когда оба так думают, ведь все мы помним, что это, прежде всего взаимно!», - написала Настя.

Не так давно Анастасия Костенко официально стала женой популярного футболиста Дмитрия Тарасова. Девушка является уже третьей супругой спортсмена. Как бы то ни было, но многочисленные поклонники экс-семейства «тарабузиков» уверены, что модель на самом деле не счастлива в браке.К таким выводам пришли фолловеры Сети после того, как наткнулись на очередной сторис Насти. Несколько часов назад в личном микроблоге Костенко опубликовала фотографию большого букета белых цветов, которые сопроводила довольно неожиданным текстом.В конце своего порыва быть искренней со своими подписчиками, Костенко поинтересовалась у фанатов, любят ли они или по-прежнему ждут любви.Только вот мало кто обратил внимание на проникновенные высказывания Анастасии. Буквально все пользователи уверены, что модель старается отчаянно казаться счастливой, хотя на самом деле она несчастна. При этом не понятно, кому Костенко хочет что-то доказать. Некоторые фанаты Бузовой уверены, что модель пытается в очередной раз унизить Ольгу.