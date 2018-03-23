Дарью Пынзарь сравнили с колхозницей
Звезду скандально-известного телепроекта «Дом-2» в очередной раз раскритиковали пользователи Сети.
Несмотря на то, что Дарья Пынзарь довольно давно покинула реалити-шоу, за ее личной жизнью постоянно внимательно следят многочисленные поклонники проекта. Каждый день обворожительная блондинка радует своих фанатов большим количеством новых фотографий, блогов и советов, чем, конечно же, доставляет удовольствие. Однако, как оказалось, не всем.
На данный момент бывшая участница находится на отдыхе в Турции, откуда Дарья и делиться новыми снимками у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Несколько часов назад Пынзарь опубликовала в блоге новое фото, которое вызвало у хэйтером много обсуждений.
Все бы ничего, только вот внешний вид Пынзарь рассмешил большое количество недоброжелателей, которые тут же бросились буквально закидывать девушку неприятными высказываниями.
Несмотря на то, что Дарья Пынзарь довольно давно покинула реалити-шоу, за ее личной жизнью постоянно внимательно следят многочисленные поклонники проекта. Каждый день обворожительная блондинка радует своих фанатов большим количеством новых фотографий, блогов и советов, чем, конечно же, доставляет удовольствие. Однако, как оказалось, не всем.
На данный момент бывшая участница находится на отдыхе в Турции, откуда Дарья и делиться новыми снимками у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Несколько часов назад Пынзарь опубликовала в блоге новое фото, которое вызвало у хэйтером много обсуждений.
«В Турции все очень гостеприимно! Сегодня праздник Навруз ( или Наурыз , названий много, зависит от страны), это праздник равноденствия весны. И меня тоже пригласили. Только потому что тоже живу в этом комплексе! Угостили вкуснейшим пловом! Всех с праздником!», - написала Дарья под фотографией.
Все бы ничего, только вот внешний вид Пынзарь рассмешил большое количество недоброжелателей, которые тут же бросились буквально закидывать девушку неприятными высказываниями.
«Кроссовки как-то ни к чему!», «Господи, ну и наряд, полнейшая безвкусица!», «Ну и клуша, таких поискать еще надо!», «Ну и прикид», «Сарафан с кроссами ваще не в тему! Как колхозница!!», - пишут комментаторы.