Дарью Пынзарь сравнили с колхозницей

«В Турции все очень гостеприимно! Сегодня праздник Навруз ( или Наурыз , названий много, зависит от страны), это праздник равноденствия весны. И меня тоже пригласили. Только потому что тоже живу в этом комплексе! Угостили вкуснейшим пловом! Всех с праздником!», - написала Дарья под фотографией.

«Кроссовки как-то ни к чему!», «Господи, ну и наряд, полнейшая безвкусица!», «Ну и клуша, таких поискать еще надо!», «Ну и прикид», «Сарафан с кроссами ваще не в тему! Как колхозница!!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что Дарья Пынзарь довольно давно покинула реалити-шоу, за ее личной жизнью постоянно внимательно следят многочисленные поклонники проекта. Каждый день обворожительная блондинка радует своих фанатов большим количеством новых фотографий, блогов и советов, чем, конечно же, доставляет удовольствие. Однако, как оказалось, не всем.На данный момент бывшая участница находится на отдыхе в Турции, откуда Дарья и делиться новыми снимками у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Несколько часов назад Пынзарь опубликовала в блоге новое фото, которое вызвало у хэйтером много обсуждений.Все бы ничего, только вот внешний вид Пынзарь рассмешил большое количество недоброжелателей, которые тут же бросились буквально закидывать девушку неприятными высказываниями.