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Дарью Пынзарь сравнили с колхозницей

Звезду скандально-известного телепроекта «Дом-2» в очередной раз раскритиковали пользователи Сети.

Несмотря на то, что Дарья Пынзарь довольно давно покинула реалити-шоу, за ее личной жизнью постоянно внимательно следят многочисленные поклонники проекта. Каждый день обворожительная блондинка радует своих фанатов большим количеством новых фотографий, блогов и советов, чем, конечно же, доставляет удовольствие. Однако, как оказалось, не всем.

Дарью Пынзарь сравнили с колхозницей

На данный момент бывшая участница находится на отдыхе в Турции, откуда Дарья и делиться новыми снимками у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. Несколько часов назад Пынзарь опубликовала в блоге новое фото, которое вызвало у хэйтером много обсуждений.

«В Турции все очень гостеприимно! Сегодня праздник Навруз ( или Наурыз , названий много, зависит от страны), это праздник равноденствия весны. И меня тоже пригласили. Только потому что тоже живу в этом комплексе! Угостили вкуснейшим пловом! Всех с праздником!», - написала Дарья под фотографией.

Все бы ничего, только вот внешний вид Пынзарь рассмешил большое количество недоброжелателей, которые тут же бросились буквально закидывать девушку неприятными высказываниями.

Дарью Пынзарь сравнили с колхозницей

«Кроссовки как-то ни к чему!», «Господи, ну и наряд, полнейшая безвкусица!», «Ну и клуша, таких поискать еще надо!», «Ну и прикид», «Сарафан с кроссами ваще не в тему! Как колхозница!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:03
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