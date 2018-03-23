Ольга Бузова шокировала неадекватным поведением за рулем

На сегодняшний день Ольга Бузова является не только ведущей скандальной телестройки, но талантливым дизайнером собственной линии одежды, актрисой, моделью и певицей. Девушке удается настолько хорошо распоряжаться своим временем, что многим ее коллегам остается только завидовать. Ведь эффектная брюнетка за столь короткий период времени уже представила миру свой первый сольный альбом и уже активно готовится к выходу второго.Конечно же, что любая популярность влечет за собой пристальное внимание, как поклонников, так и недоброжелателей, которые просто-таки и ждут, когда звезда вытворит что-то эдакое.И вот в последнее время многих хэйтеров начало шокировать то, как Бузова ведет себя. Большинство злопыхателей заявили, что Ольга стала неадекватной. В пример недруги знаменитости привели видеоролик, который не так давно появился в личном микроблоге звезды.На видеозаписи Ольга, сидя в своем дорогостоящем автомобиле, писклявым голоском начинает звать друга Антона Богословского. Бузова начинает жаловаться молодому человеку на то, что он не захотел с ней поехать.Большое количество ненавистников поспешили выставить восходящую звезду российской эстрады в плохом свете. Они буквально начали смеяться с Ольги и называть девушку сумасшедшей.