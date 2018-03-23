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Алена Водонаева продемонстрировала свою безграмотность

Звезда эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз привлекла к своей персоне внимание.

Несмотря на то, что Алена Водонаева не является участницей телестойки уже больше 10 лет, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители проекта. Ежедневно эффектная брюнетка публикует в личном микроблоге фотографии, некоторые из которых имеют весьма откровенный вид.

Алена Водонаева продемонстрировала свою безграмотность

Ни для кого не секрет, что юношеская любовь является самым ярким и запоминающимся событием в жизни каждого человека. И зачастую объектом увлеченности становится ни кто иной, как известнейший человек. Несколько часов назад Водонаева решила опубликовать у себя на страничке новый пост, в котором вспомнила свою первую любовь.

«В каких известных людей вы были влюблены в детстве? Я тоже признаюсь. С 12 до 13 лет я была поуши влюбленна в Валдиса Пельша. С 14 лет пошло потяжелее - Иванушки international и Джордж Клуни. На первом курсе - Найк Борзов. Стас Пьеха тоже там мимо пробегал. п.с. А когда я была совсем маленькая, с 4 до 7, я любила моряков…», - написала Алена.


Алена Водонаева продемонстрировала свою безграмотность

Каким же удивлением для большого количества поклонников Водонаевой стало то, сколько ошибок девушка сделала в своей новой публикации.

«А Вы всегда так безграмотно пишете посты? Давно просто к Вам не заходила!», «Ты наверное пост писала и ехала за рулем…столько ошибок! Ужассс!», «Алена, нужно быть повнимательней с ошибками то!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:02
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