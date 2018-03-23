Алена Водонаева продемонстрировала свою безграмотность

«В каких известных людей вы были влюблены в детстве? Я тоже признаюсь. С 12 до 13 лет я была поуши влюбленна в Валдиса Пельша. С 14 лет пошло потяжелее - Иванушки international и Джордж Клуни. На первом курсе - Найк Борзов. Стас Пьеха тоже там мимо пробегал. п.с. А когда я была совсем маленькая, с 4 до 7, я любила моряков…», - написала Алена.

«А Вы всегда так безграмотно пишете посты? Давно просто к Вам не заходила!», «Ты наверное пост писала и ехала за рулем…столько ошибок! Ужассс!», «Алена, нужно быть повнимательней с ошибками то!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что Алена Водонаева не является участницей телестойки уже больше 10 лет, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители проекта. Ежедневно эффектная брюнетка публикует в личном микроблоге фотографии, некоторые из которых имеют весьма откровенный вид.Ни для кого не секрет, что юношеская любовь является самым ярким и запоминающимся событием в жизни каждого человека. И зачастую объектом увлеченности становится ни кто иной, как известнейший человек. Несколько часов назад Водонаева решила опубликовать у себя на страничке новый пост, в котором вспомнила свою первую любовь.Каким же удивлением для большого количества поклонников Водонаевой стало то, сколько ошибок девушка сделала в своей новой публикации.