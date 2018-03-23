В гостях у Евгении Феофилактовой побывал московский телеканал

«А на этот раз у меня дома побывал телеканал «Москва 24», - подписала видео Женя.

«Женя, ты красотка!», «Красотка утерла нос этим «миллионерам», которые до сих пор по съемным сараям бегаю!», «Это же не твой дом? Ты же пока у друга своего живешь! Вот замуж выйдешь, потом это будет и твой дом!», - пишут комментаторы.

Невзирая на то, что Евгения Феофилактова ушла за ворота телестройки несколько лет назад, за ее жизнь по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители. Эффектная блондинка каждый день публикует в личном микроблоге по несколько фотографий и видеороликов, которые до сих пор вызывают интерес у более 1 миллиона людей.Несколько часов назад на официальной страничке Евгении появилось новое видео, которое в очередной раз заинтересовало большое количество поклонников девушки. Оказывается, что недавно в гостях у Феофилактовой побывал один из московских телеканалов.Стоит заметить, что на записи не слышно о чем именно спрашивают СМИ у экс-участницы «Дома-2», да и до конца так и не стало понятно, где именно проходит съемка – в доме нового возлюбленного Евгении или в квартире, которую Феофилактова не так давно приобрела.Многие фолловеры Сети поспешили прямо-таки закидать красотку приятными словами, а некоторые и вовсе заявили, что Жене удается превосходно утирать нос.