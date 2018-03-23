В гостях у Евгении Феофилактовой побывал московский телеканал
Зрители заявили, что бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом 2» утерла нос «миллионершам».
Невзирая на то, что Евгения Феофилактова ушла за ворота телестройки несколько лет назад, за ее жизнь по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители. Эффектная блондинка каждый день публикует в личном микроблоге по несколько фотографий и видеороликов, которые до сих пор вызывают интерес у более 1 миллиона людей.
Несколько часов назад на официальной страничке Евгении появилось новое видео, которое в очередной раз заинтересовало большое количество поклонников девушки. Оказывается, что недавно в гостях у Феофилактовой побывал один из московских телеканалов.
Стоит заметить, что на записи не слышно о чем именно спрашивают СМИ у экс-участницы «Дома-2», да и до конца так и не стало понятно, где именно проходит съемка – в доме нового возлюбленного Евгении или в квартире, которую Феофилактова не так давно приобрела.
Многие фолловеры Сети поспешили прямо-таки закидать красотку приятными словами, а некоторые и вовсе заявили, что Жене удается превосходно утирать нос.
Невзирая на то, что Евгения Феофилактова ушла за ворота телестройки несколько лет назад, за ее жизнь по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители. Эффектная блондинка каждый день публикует в личном микроблоге по несколько фотографий и видеороликов, которые до сих пор вызывают интерес у более 1 миллиона людей.
Несколько часов назад на официальной страничке Евгении появилось новое видео, которое в очередной раз заинтересовало большое количество поклонников девушки. Оказывается, что недавно в гостях у Феофилактовой побывал один из московских телеканалов.
«А на этот раз у меня дома побывал телеканал «Москва 24», - подписала видео Женя.
Стоит заметить, что на записи не слышно о чем именно спрашивают СМИ у экс-участницы «Дома-2», да и до конца так и не стало понятно, где именно проходит съемка – в доме нового возлюбленного Евгении или в квартире, которую Феофилактова не так давно приобрела.
Многие фолловеры Сети поспешили прямо-таки закидать красотку приятными словами, а некоторые и вовсе заявили, что Жене удается превосходно утирать нос.
«Женя, ты красотка!», «Красотка утерла нос этим «миллионерам», которые до сих пор по съемным сараям бегаю!», «Это же не твой дом? Ты же пока у друга своего живешь! Вот замуж выйдешь, потом это будет и твой дом!», - пишут комментаторы.