АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

В гостях у Евгении Феофилактовой побывал московский телеканал

Зрители заявили, что бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом 2» утерла нос «миллионершам».

Невзирая на то, что Евгения Феофилактова ушла за ворота телестройки несколько лет назад, за ее жизнь по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители. Эффектная блондинка каждый день публикует в личном микроблоге по несколько фотографий и видеороликов, которые до сих пор вызывают интерес у более 1 миллиона людей.

В гостях у Евгении Феофилактовой побывал московский телеканал

Несколько часов назад на официальной страничке Евгении появилось новое видео, которое в очередной раз заинтересовало большое количество поклонников девушки. Оказывается, что недавно в гостях у Феофилактовой побывал один из московских телеканалов.

«А на этот раз у меня дома побывал телеканал «Москва 24», - подписала видео Женя.

Стоит заметить, что на записи не слышно о чем именно спрашивают СМИ у экс-участницы «Дома-2», да и до конца так и не стало понятно, где именно проходит съемка – в доме нового возлюбленного Евгении или в квартире, которую Феофилактова не так давно приобрела.

В гостях у Евгении Феофилактовой побывал московский телеканал

Многие фолловеры Сети поспешили прямо-таки закидать красотку приятными словами, а некоторые и вовсе заявили, что Жене удается превосходно утирать нос.

«Женя, ты красотка!», «Красотка утерла нос этим «миллионерам», которые до сих пор по съемным сараям бегаю!», «Это же не твой дом? Ты же пока у друга своего живешь! Вот замуж выйдешь, потом это будет и твой дом!», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева
Алексей Воробьёв одной фотографией увеличил число
Adata официально представила накопители XPG SX8200
Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после
Вдохновлённая наступающей весной Юлия Меньшова
В продаже появился карманный компьютер MeLE PCG02
Жена Алексея Самсонова для сохранения семьи хочет
Любовь Успенская в каждую поездку берёт с собой
Hublot представила часы The Big Bang Referee 2018
Анастасия Лисова стала сентиментальной после родов
Samsung Electronics анонсировала процессор Exynos
Регина Тодоренко объявила конкурс, который
Ольга Бузова сменила прическу на кокетливые
Xiaomi Black Shark готов к старту продаж
Мария Кохно впервые нарастила волосы
Новости и слухи «Дома-2»: Тата Абрамсон стала
Анна Хилькевич задумалась о кардинальной смене
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт снимутся вместе в
Фанаты оценили мокрую укладку Елены Темниковой на
Ольга Бузова объявила конкурс о наборе танцоров в
FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер X80
Дарья Лымарь жалеет, что пошла на кастинг «Дом-2»
В России 12 апреля представят бизнес-седан
Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре
Виктория Боня намекнула на возможность скорого
Стартовали продажи нового рамного внедорожника
Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
Виктория Романец решила поменять себе грудь
Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne
Китайцы представили самый брутальный внедорожник
Просмотреть все новости