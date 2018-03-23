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Саша Черно расстроена тем, что мама одобрила поведение Иосифа Оганесяна

Мать Иосифа Оганесяна появилась на скандальном телепроекте «Дом-2».

Не так давно очередные звезды эпатажного реалити-шоу прошли детектор лжи, после которого в Периметре появился самый родной человечек Иосифа – его мама. Несколько часов назад Александра Черно решила поделиться со своими поклонниками впечатлениями после первой ее встречи с родственниками своего возлюбленного. Как оказалось, все прошло не так безоблачно, как девушке хотелось бы.

Саша Черно расстроена тем, что мама одобрила поведение Иосифа Оганесяна

«Мама Йоси сказала, что готова принять меня в семью, но только если я стану более спокойной, а именно: не буду выносить ему мозги, скорректирую свое поведение и поменяю характер. Я была очень удивлена тому, что в их семье считается нормальным, когда мужчина изменяет женщине. Она мне сказала, что если изменяет мужчина, то в этом виновата исключительно женщина. Тем самым мама развязала сыну руки…», - сообщила Черно телезрителям.

Саша отметила, что хорошо может понять семью своего молодого человека, их обычаи и нормы, но для нее факт измены по-прежнему является предательством, которое девушка никогда не сможет до конца простить. Также Черно подчеркнула, что не будет жить с Йосифом если он снова изменит ей.

Саша Черно расстроена тем, что мама одобрила поведение Иосифа Оганесяна

Стоит заметить, что многие фанаты телестройки и дальше активно поддерживают именно Оганесяна.

«Глупая Санька, ни капли женской мудрости. За проектом вам с Иосифом не быть вместе, я даже и не знаю, какой мужик сможет терпеть твой характер!», «Ты еще и истеричка и хабалка!», «Жаль маму Йоси,такую невестку во сне увидишь ,не проснешься!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:43
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