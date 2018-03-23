Саша Черно расстроена тем, что мама одобрила поведение Иосифа Оганесяна

«Мама Йоси сказала, что готова принять меня в семью, но только если я стану более спокойной, а именно: не буду выносить ему мозги, скорректирую свое поведение и поменяю характер. Я была очень удивлена тому, что в их семье считается нормальным, когда мужчина изменяет женщине. Она мне сказала, что если изменяет мужчина, то в этом виновата исключительно женщина. Тем самым мама развязала сыну руки…», - сообщила Черно телезрителям.

«Глупая Санька, ни капли женской мудрости. За проектом вам с Иосифом не быть вместе, я даже и не знаю, какой мужик сможет терпеть твой характер!», «Ты еще и истеричка и хабалка!», «Жаль маму Йоси,такую невестку во сне увидишь ,не проснешься!», - пишут комментаторы.

Не так давно очередные звезды эпатажного реалити-шоу прошли детектор лжи, после которого в Периметре появился самый родной человечек Иосифа – его мама. Несколько часов назад Александра Черно решила поделиться со своими поклонниками впечатлениями после первой ее встречи с родственниками своего возлюбленного. Как оказалось, все прошло не так безоблачно, как девушке хотелось бы.Саша отметила, что хорошо может понять семью своего молодого человека, их обычаи и нормы, но для нее факт измены по-прежнему является предательством, которое девушка никогда не сможет до конца простить. Также Черно подчеркнула, что не будет жить с Йосифом если он снова изменит ей.Стоит заметить, что многие фанаты телестройки и дальше активно поддерживают именно Оганесяна.