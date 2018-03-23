Евгения Феофилактова рассказала о болезни их с Гусевым сына

«Эта неделя была не из легких, поскольку Даниэльчик болел!!! Кашель, насморк. Бессонные ночи и переживания. Слава Богу вроде пошли на поправку. Но все равно – кашель…», - написала Феофилактова.

«Ох, Женечка, берегите сыночка, может и по второму кругу пойти заболевание, как у моих внуков!! В общественные места поменьше!!!», «Скорейшего выздоровления!!!», «А папа вообще что ли не участвует в жизни сына ? Женечка вы все сама?», «Женя, сыночку твоему крепкого здоровья! Детки быстро растут и иммунитет будет крепче!», «Конечно когда болеют дети нелегко переживаешь сильно. Иногда говоришь себе: «лучше бы я болела»!!!», пишут комментаторы.



Несмотря на то, что Евгения Феофилактова уже давно не является участницей реалити-шоу, девушка по-прежнему входит в тот состав рябят, которые до сих пор считается самыми рейтинговыми. По мнению телезрителей, именно этим участникам удавалось подпитывать интерес поклонников к телепроекту.Несколько часов назад в личном микроблоге Жени появился пост, который не на шутку испугам большое количество ее подписчиков.Подобные переживания Евгении очень обеспокоили фанатов, которые тут же один за другим принялись поддерживать бывшую участницу телепроекта «Дом-2», а некоторые даже поинтересовались у Жени, помогает ли ей родной папа Даниэля.