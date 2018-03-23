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Евгения Феофилактова рассказала о болезни их с Гусевым сына

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» поделилась с поклонниками своими переживаниями.

Несмотря на то, что Евгения Феофилактова уже давно не является участницей реалити-шоу, девушка по-прежнему входит в тот состав рябят, которые до сих пор считается самыми рейтинговыми. По мнению телезрителей, именно этим участникам удавалось подпитывать интерес поклонников к телепроекту.

Евгения Феофилактова рассказала о болезни их с Гусевым сына

Несколько часов назад в личном микроблоге Жени появился пост, который не на шутку испугам большое количество ее подписчиков.

«Эта неделя была не из легких, поскольку Даниэльчик болел!!! Кашель, насморк. Бессонные ночи и переживания. Слава Богу вроде пошли на поправку. Но все равно – кашель…», - написала Феофилактова.

Подобные переживания Евгении очень обеспокоили фанатов, которые тут же один за другим принялись поддерживать бывшую участницу телепроекта «Дом-2», а некоторые даже поинтересовались у Жени, помогает ли ей родной папа Даниэля.

Евгения Феофилактова рассказала о болезни их с Гусевым сына

«Ох, Женечка, берегите сыночка, может и по второму кругу пойти заболевание, как у моих внуков!! В общественные места поменьше!!!», «Скорейшего выздоровления!!!», «А папа вообще что ли не участвует в жизни сына ? Женечка вы все сама?», «Женя, сыночку твоему крепкого здоровья! Детки быстро растут и иммунитет будет крепче!», «Конечно когда болеют дети нелегко переживаешь сильно. Иногда говоришь себе: «лучше бы я болела»!!!», пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:19
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