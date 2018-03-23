Алексей Кудряшов объявил себя чайлдфри

«Когда ты с человеком, то ставят рамки. А когда ты один, то никаких рамок нет. Все говорят о детях, а я считаю, что это бессмысленная трата денег, времени нервов и своих сил!», - рассказал участник.

Алексей Кудряшов откровенно рассказал во время одного из общения с ребятами, что не планирует в будущем становиться папой. Оказывается, парню нравится чувствовать себя чайлдфри. Только вот возлюбленной молодого человека не очень понравились такие заявления Леши. Девушка утверждает, что уже сейчас готова стать не только женой, но и счастливой мамой.Кудряшов считает себя романтичной натурой. Парень любит заниматься спортом и общаться с красивым девушками, но ему по-прежнему хочется славы и известности, поэтому Алексей пока не готов строить настолько серьезные отношения. Об этом молодой человек сказал Анастасии, с которой на сегодняшний день они участвуют в конкурсе «Свадьба на миллион».Подобные высказывания Алексея повергли в шок Анастасию. Балинская даже указала на то, что если бы мама Кудряшова рассуждала также как и он, то его и вовсе могло бы не появиться на свет. Отметим, что молодой человек на такие провокационные слова возлюбленной решил не обращать внимание.Многочисленные телезрители телепроекта уверены, что с возрастом Алексей изменит свое мнение, а пока фанаты очень хорошо понимают парня.