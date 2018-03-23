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Зрители заявили, что считают Юлию Ефременкову отвратительной и наигранной ведущей

Преданные поклонники эпатажной телестройки «Дом 2» продолжают активно высказываться в отношении новой ведущей.

Некоторое время назад Юлия Ефременкова стала официальной ведущей реалити-шоу, что, как оказалось, многим зрителям не понравилось. До сих пор некоторые фанаты телепроекта ежедневно просят новое руководство убрать девушку с должности. Как бы то ни было, но бывшая брюнетка уже даже отправилась наводить порядок на «Острове любви», о чем поспешила рассказать своим поклонникам.

Зрители заявили, что считают Юлию Ефременкову отвратительной и наигранной ведущей

Несколько часов назад Юлия опубликовала в личном миркоблоге пост, в котором сообщила, что уже находится на Сейшельских островах. Также Ефременкова поинтересовалась у фанатов, что они хотят, чтобы она изменила на островах.

«Спасибо большое всем ребята, за такую милую и добрую встречу! Как думаете, что нужно изменить на острове любви?», - написала новая телеведущая.

Несмотря на такую искренность и преданность своему новому делу, стремления Ефременковой не были по достоинству оценены многочисленными зрителями. Кто-то начал вспоминать девушке о ее позорной прошлой жизни, кто-то и вовсе назвал ее смешной и отвратительной.

Зрители заявили, что считают Юлию Ефременкову отвратительной и наигранной ведущей

«Из-за Ефременковой теперь смотреть Остров нет смысла! Уберите ее уже», «Ты с каждым днем все хуже и хуже выглядишь», «Баб легкого поведения убери и вместе с ними уходи! Ужас просто», «Я тебя не уважаю! Уверена, что многие тоже», «Себя убери с проекта и будет норм», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:29
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