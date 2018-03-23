Дочь Ксении Бородиной неожиданно закончила видео с папой



«Теона очень похожа на маму тем, что все время пытается перехватить инициативу. Поэтому иногда наши видео заканчиваются неожиданно!», - подписал видео бизнесмен.

«Такие видео очень приятно смотреть!!! Настрое поднимается на все!! Спасибо за позитив!!», «С папой она другая!!! Такая папина лапочка, так прикольно со стороны. Наверное, всем девочкам это особенно важно, папина забота!!!Молодец Курбан, отец есть отец. Пять баллов!!!», «вы пример того,что дочь вас изменила кардинально, вы помните себя 2 года назад? Хороший папа, пример всем папам 100%!», - пишут комментаторы.





Не так давно в Сети появилась информация о том, что один из бизнесов Курбана Омарова было ликвидировано. Вероятней всего, это и стало причиной того, что мужчина очень много времени начал проводить со своей семьей.В последнее время муж Ксении довольно часто начал публиковать в личном микроблоге фотографии самой младшенькой принцессы семейства Бородиной – Омарова. Несколько часов назад Курбан обнародовал у себя на страничке ролик, который в очередной раз произвел фурор в Сети.Стоит заметить, что публикацию уже посмотрело почти 450 тысяч человек, а поклонники знаменитого семейства один за другим прямо-таки закидывают главную героиню видеоролика и ее папу приятными словами.