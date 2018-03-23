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Зрители уверены, что у Майи Донцовой подходит к концу сотрудничество с «Домом-2»

Телезрители продолжают настаивать на том, что Донцова и Купин являются любимчиками нового руководства.

Преданные поклонники скандального реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Майе и Алексею не просто так прощали любые их провокационные действия, после которых в итоге наказывали тех, кто как-то шел против пары. Молодых людей никогда не разлучали и никогда не подвергали испытаниям, которые могли привести к окончательному разрыву отношений.

Зрители уверены, что у Майи Донцовой подходит к концу сотрудничество с «Домом-2»

Буквально все зрители были уверены, что Донцова и Купин одержат победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Как бы то ни было, но оказалось, что многое зависит от рекламодателей, которым важен рейтинг, ведь просто так они не готовы вкладывать деньги. Именно по этой причине парочка и вылетела из свадебного конкурса.

Первое время, после вылета Майи и Алексея, все фанаты телепроекта были убежденны в том, что продюсеры любыми способами вернут пару в конкурс. Однако сейчас с каждым днем становится очевидным тот факт, что молодые люди потеряли доверие у своих защитников. Теперь на телешоу ежедневно говорят о Донцовой, о ее поведении, зависти, провокационных поступках и о нелюбви телезрителей.

Зрители уверены, что у Майи Донцовой подходит к концу сотрудничество с «Домом-2»

А недавно Тата Блюменкранц и вовсе сделала сенсационное заявление. Молодая мамочка заявила, что Донцова является претендентом на выгон на голосовании. Подобные высказывания девушки вызвали у публики подозрения, что у Донцовой подходит к концу сотрудничество с «Домом 2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:22
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