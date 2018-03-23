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Ольга Бузова угрожает модным блогерам

Бузова объявила о премьере нового важного события в ее жизни – выход канала на YouTube, где знаменитость будет демонстрировать свою повседневную жизнь и жизнь за кулисами.

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» принялась активно развивать свой канал на Ютубе. Отныне многочисленные поклонники звезды имеют возможность наблюдать за Ольгой не только по ее Инстаграму, но и за влогами. Бузова заявила, что для многих она откроется с новой стороны.

Ольга Бузова угрожает модным блогерам

Первый видеоролик проекта «Ольга Бузова Жизнь» стал отчетом небольшого тура певицы по Дальнему Востоку. Как выяснилось, во время концертов знаменитость постоянно сопровождали операторы, которым удалось запечатлеть все яркие моменты из повседневной жизни артистки. Анонсируя выход первого ролика, Бузова в личном микроблоге в шуточном форме пригрозила популярным блогерам.

«Ура! Свершилось! Теперь официально Ютуб прокачен моими влогами #блогерыбойтесьбузовапришла! Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала #Бузова#OlgaBuzovalive!..Обещаю эпизодов, также как и сезонов много! Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сторис!...», - написала Ольга.

Стоит подчеркнуть, что в первой серии нового проекта Бузовой, звезда официально объявит о своей личной жизни.

Ольга Бузова угрожает модным блогерам

«Ольга, ты молодец! Жги!», «Продолжаешь восхищать собой!», «Ты такая умничка! Как ты все успеваешь?», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:48
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