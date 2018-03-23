Зрители начали замечать, что беременный живот Ольги Рапунцель не меняется с августа

Со дня на день прославленный «бренд» реалити-шоу должна отправиться в роддом. По словам Ольги, ее малышка должна появиться в конце текущего месяца. Как бы то ни было, но большое количество телезрителей до сих пор сомневаются в беременности Рапунцель.И это при том, что супруга Дмитрия Дмитренко каждый день публикует в личном микроблоге беременные фото и посты, в которых она говорит о родах и о своей будущей принцессе. Отметим, что Ольга даже планирует снимать на камеру свои роды.Все-таки, ничего поразительного в том, что в беременность Рапунцель многие не верят, нет. Ведь в последнее время в Сети куда активней начали говорить о том, что живот «бренда» телепроекта растет совсем не так, как у других беременных девушек. И, если довериться словам самых внимательных пользователей, то за несколько месяцев, а точнее с прошлого года, беременный животик Ольги не вырос ни на сантиметр.А недавно в социальных сетях начали распространять видеоролик, который является еще одним доказательством тому, что Рапунцель что-то не договаривает. Буквально все фолловеры в один голос заявили, что живот Ольги не изменился в размерах с августа месяца. А это, по меньшей мере, очень странно, если девушка на самом деле ждет малыша.