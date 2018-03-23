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Скандальный блогер Лена Миро жестко прошлась по Ксении Бородиной

Эпатажная Лена Миро в очередной раз высказала свое отношение к известной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной.

Прославленная блогерша не смогла промолчать, когда каждый в социальных сетях принялся обсуждать белый наряд знаменитости, в котором она отправилась праздновать свой юбилей. Многочисленные фолловеры Сети обратили внимание на то, что у Ксении появился животик и тут же принялись гадать, а не забеременела ли Бородина в третье.

Скандальный блогер Лена Миро жестко прошлась по Ксении Бородиной

Миро высказала свой вариант событий, причем, как всегда сделала это не в очень приятном формате. По словам Лены, есть такие женщины, которые буквально-таки стараются все сделать для того, чтобы забеременеть от любого мужчины, который только встречается им на пути. Только вот после этого, когда возле них остается рядом толпа детишек от разных мужчин, они снова отправляются на поиски своего нового женского счастья.

Блогерша даже дала совет Бородиной. Миро посоветовала телеведущей покупать наряду на несколько размеров больше и делать это не на дешевых распродажах. Лена несколько раз подчеркнула, что наряды не должны обтягивать Ксению, чтобы окружающие не подумали, что знаменитость из-за отсутствия личной жизни начала много кушать. Ведь потом придется куда чаще пользоваться фоторедактором.

Скандальный блогер Лена Миро жестко прошлась по Ксении Бородиной

«Лена, Вы прям опять мои мысли изложили!», «Явно объелась крабовыми палочками или колбасой», «Она беременна пакетиками из бутиков», - пишут комментаторы.


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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:03
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