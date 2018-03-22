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Курбан Омаров после тишины в Инстаграме порадовал дочкой

Супруг телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжает радовать многочисленных подписчиков фотографиями своей дочери Теоны.

В последнее время пользователи Сети все чаще начали замечать, что Курбан Омаров довольно много времени проводит со своим семейством. Почти каждый день бизнесмен выкладывает в личном микроблоге снимки и видеоролики своей 2-х летней малышки Теи, чем, конечно же, доставляет удовольствие фанатам.

Курбан Омаров после тишины в Инстаграме порадовал дочкой

Несколько минут назад муж Ксении Бородиной впервые за день появился в социальной сети. Курбан в очередной раз обнародовал фотографию дочери, что сразу же принялись оценивать фолловеры Сети.

«Этот взгляд! Храни ее Господь, пусть будет здоровой и счастливой!», «Надо же так получилось, что доминантный признак слабее папиных глаз. Мару и Омарчик кареглазые, а ТЕОНА НЕБОГЛАЗАЯ», «Папулина копия», «Очень красивая девочка у Вас!!! И видео отличные! В силу профессии, кайфую! Вы молодец! Счастья, радости и тепла семье!!!», «МашаАллагь, красивая девочка, дай Аллагь ей крепкого здоровья, и чтоб росла умной и счастливой девочкой !», «Голубоглазый ангел!», «Волшебная девочка! Божественная Теона Курбановна!!!», - пишут комментаторы.


Курбан Омаров после тишины в Инстаграме порадовал дочкой

Стоит подчеркнуть, что всего за несколько минут последняя публикация Курбана Омарова набрала чуть больше 55 тысяч лайков.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:52
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