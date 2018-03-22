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Зрители уверены, что Антон Шоки считает, что все ему обязаны и должны

Антон Шоки продолжает раздражать своим поведением многочисленных зрителей реалити-шоу «Дом-2».

Более месяца назад на скандальной телестройке «Дом-2» вновь появился Антон Шоки, которые сразу же заявил, что пришел в Периметр к Маргарите Овсянниковой. Так как девушка находилась на Сейшельских островах, молодого человека тут же отправили к Марго.

Зрители уверены, что Антон Шоки считает, что все ему обязаны и должны

Только вот построить отношения с Овсянниковой у Шоки так и не удалось. Парень заявил, что не готов мириться с прошлой жизнью Маргариты. Напомним, что в Сети не так давно обнародовали информацию о том, что девушка ранее работала в эскорте.

Сейчас Антон находится на «Острове любви» в статусе одиночки и присматривается к другим девушкам, при этом молодой человек старается активно демонстрировать себя как личность, что, как оказалось, многим телезрителям не очень нравиться.

Зрители уверены, что Антон Шоки считает, что все ему обязаны и должны

«Я вообще не понимаю, почему о Шоки говорят, что он сирота! Сирота - это когда нет родителей! Тут дело даже не в этом! Дело в том, что он с тупой уверенностью считает, что все ему должны и обязаны», «Правильно сказала Маргарита! Шоки приспособленец, который привык только получать, при этом ничего не делая и не отдавая взамен!», «Шоки из тех, которым работать - это не для них!.. Проще же на теме «сиротинки» стричь бонусы и льготы, и желательно чтобы сразу да и побольше. Вот такие, как он, готовы урвать, продать, украсть, приспособиться – только чтобы не работать!...», - пишут телезрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:27
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